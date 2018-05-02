 Ermeni muhalif lider başbakanlığa seçiliyor | DÜNYA | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ermeni muhalif lider başbakanlığa seçiliyor

Ermenistan'da haftalardır süren protesto gösterileri sonuç verdi. Parlamentoda bugün yapılacak oylamada muhalefet lideri Paşinyan'ın başbakanlığa seçilmesi bekleniyor.

Muhalif lider Nikol Paşinyan

Muhalif lider Nikol Paşinyan

Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden Nikol Paşinyan'ın bugün parlamentoda yapılacak oylamada başbakanlığa seçilmesi bekleniyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti, bu kez Paşinyan'ın engellenmeyeceğini duyurdu.

Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi Parti Sözcüsü Emanuel Şarmazanov, bu kez "partili milletvekillerine Paşinyan'ı seçmeleri için çağrıda bulunduklarını" açıkladı.

Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti. Barışçı protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.

Rusya ile ilişkiler

Nikol Paşinyan, yeni hükümette zengin işadamlarının yer almaması gerektiğini ve Cumhuriyetçi Partili bakanlardan bazılarının da görevde kalmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan'ın barışçı protestoyla kazandığı dış itibarı ve topladığı enerjiyi iyi kullanması temennisinde bulundu.

Eski Sovyet cumhuriyeti Ermenistan'da iktidarın sokağın baskısıyla el değiştirmesine olumsuz bakan Rusya, Ermenistan ile aralarındaki ittifakın bozulmaması gerektiğini duyurmuş, Paşinyan da Rusya ile aralarındaki sıkı ilişkilerin korunacağını söylemişti.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Paşinyan'dan protestolara ara verme çağrısı

Ermenistan Parlamentosu’ndaki oylamada başbakanlığa seçilemeyen ve genel grev çağrısı yapan Paşinyan, destekçilerinden protestoları geçici bir süre sonlandırmasını istedi. (02.05.2018)  

Paşinyan’ın çağrısıyla eylemciler Erivan’da grev yapıyor

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da eylemciler muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın başbakan seçilememesi nedeniyle grev yapıyor. Cumhurbaşkanı ise siyasi krizin çözümü için görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu. (02.05.2018)  

Başbakan seçilemeyen Paşinyan'dan genel grev çağrısı

Ermenistan Parlamentosu’nda başbakan olmak için gerekli desteği alamayan muhalefet lideri Paşinyan destekçilerine genel greve gitme ve protesto gösterisi düzenleme çağrısı yaptı. (01.05.2018)  

Benzer içerik

Armenien Proteste in Eriwan

Paşinyan'dan protestolara ara verme çağrısı 02.05.2018

Ermenistan Parlamentosu’ndaki oylamada başbakanlığa seçilemeyen ve genel grev çağrısı yapan Paşinyan, destekçilerinden protestoları geçici bir süre sonlandırmasını istedi.

Armenien Straßenblockade in Eriwan

Paşinyan’ın çağrısıyla eylemciler Erivan’da grev yapıyor 02.05.2018

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da eylemciler muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın başbakan seçilememesi nedeniyle grev yapıyor. Cumhurbaşkanı ise siyasi krizin çözümü için görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu.

Armenien Oppositionsführer Nikol Pashinian

Başbakan seçilemeyen Paşinyan'dan genel grev çağrısı 01.05.2018

Ermenistan Parlamentosu’nda başbakan olmak için gerekli desteği alamayan muhalefet lideri Paşinyan destekçilerine genel greve gitme ve protesto gösterisi düzenleme çağrısı yaptı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Donald Trump

Gözler Trump'ın İran kararında

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını bugün Beyaz Saray'da açıklayacağını duyurdu. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 