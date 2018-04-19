 Erken seçim önergesi TBMM′de görüşülecek | TÜRKİYE | DW | 20.04.2018
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TÜRKİYE

Erken seçim önergesi TBMM'de görüşülecek

Türkiye'de MHP ve AKP'nin sunduğu ortak erken seçim önergesi MEclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkei Parlament (picture-alliance/AA/H. Aktas)

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Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan gazeteci Levent Gültekin kararını DW Türkçe'ye anlattı. Gültekin, amacının kimlik, inanç ve mezhep siyaseti yapmayı reddedenleri siyasete el koymaya çağırmak olduğunu söyledi. (19.04.2018)

Yaklaşık 1 milyon 200 bin kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da farklı görüşten siyasetçiler, Türkiye'deki erken seçim mücadelesinin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi. (19.04.2018)

Türkiye'de AKP ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından bugün TBMM'de görüşülecek. Önergenin, bugün TSİ 14:00'te Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, önergede şu ifadeler yer aldı: "Nitekim 16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini zorunlu kılmıştır."

Türkiye'de erken seçimin 24 Haziran tarihinde yapılabilmesi için önergenin Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor. TBMM'de toplam 539 milletvekil bulunuyor, ancak önergenin kabul edilebilmesi için olağan koşullar altında 550 olan milletveikili sayısının yarısının bir fazlası, yani 276 milletvekilinin onay vermesi şartı aranıyor.

Önergeyi sunan AKP ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı, erken seçim kararının alınması için yeterli durumda. AKP ile MHP'nin Meclis'teki toplam sandalye sayısı 352. Önergenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklaması bekleniyor.

AKP ve MHP'nin ortak erken seçim teklifi Perşembe günü Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti. HDP, Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek üzere toplantıyı terk ederken, teklif CHP’nin de desteğiyle oy birliği ile kabul edildi.

DW/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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