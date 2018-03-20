 Erdoğan′dan Tel Rıfat′a operasyon mesajı | TÜRKİYE | DW | 25.03.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon mesajı

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekât'ına ilişkin "Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi. Erdoğan Kuzey Irak’taki Sincar bölgesine de operasyonların başladığını söyledi.

Türkei Trabzon Auftriit Erdogan (picture-alliance/AA/Turkish Presidency)

Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ın alınmasının hedeflendiğini söyleyen Erdoğan "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız" diye konuştu.

YPG kontrolünde bulunan ve ABD birliklerinin konuşlu olduğu Menbiç bölgesine de değinen Erdoğan "Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir" dedi.

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan in Trabzon (picture alliance / AA)

Erdoğan "Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız" diye konuştu.

Sincar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine operasyonların başladığını söyledi. Erdoğan "Sincar'a da gireceğiz dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok" diye konuştu.

Sincar ile ilgili Erdoğan'ın hafta başında yaptığı açıklamalara Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'den tepki gelmişti. Caferi'nin ofisinden yapılan açıklamada "Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyecektir" denilmişti. Cuma günü de PKK Sincar’daki güçlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

DW/EC,ÇÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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