Erdoğan'dan Macron'a tepki: Haddini aşan bir beyan

Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında arabuluculuk önerisinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'dan tepki geldi.

AKP Genel Merkezinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'un Suriyeli Kürtler ve Türkiye arasında arabuluculuk önermesine, "Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır" sözleriyle tepki gösterdi.

Fransa'nın son dönemdeki tavrından üzüntü duyduklarını dile getiren Erdoğan, konunun geçtiğimiz hafta Macron ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini söyledi. Erdoğan, bu görüşme için "Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör örgütleri ile masaya oturmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar" diye konuştu.

"Teröristlerle yatıp kalkan hatta onları saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacaktır" diyen Erdoğan, Fransa'nın bu tavrından sonra hiçbir terör örgütünden ve terör eyleminden şikayetçi olma hakkının kalmadığını dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki grupları temsil eden ve içinde SDG'nin de yer aldığı bir heyetle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tepki gösterdi. Bozdağ, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fransa'nın PYD,YPG, YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'nun da Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

YPG Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde desteklediği gruplar arasında yer alıyor.

Kalın: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Macron'un sözlerine Ankara'dan ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Türkiye'nin PYD ve YPG konusundaki duruşunun net olduğunu dile getiren Kalın, "Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" diye konuştu.

SDG'nin de yer aldığı bir heyetle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki Kürtlere destek sözü vermişti. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk rolü üstlenmek istediği belirtilmişti.

Görüşmenin ardından Reuters'a konuşan YPG yetkilisi Khaled Eissa, Macron'un insani yardım sağlanması ve diplomatik çözümün teşviki konularında da kendilerine teminat verdiğini söylemişti.

IŞİD'e karşı mücadele veren uluslararası koalisyonda yer alan Fransa, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin belkemiğini oluşturduğu SDG'ye destek veren Batılı ülkeler arasında yer alıyor. Fransa Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak görülen YPG'nin de yer aldığı SDG'ye silah ve askeri eğitim desteği sağlıyor.

DW,Rtr/ÖA,MG

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