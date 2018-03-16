Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart’ta TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle” tazminat davasının açıldığını duyurdu.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı'nın "kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğu” ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mart’ta yaptığı grup konuşmasında, Gülen yapılanmasının siyasi ayağının ayağının ortaya çıkartılmamasını eleştirerek, siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu, "FETÖ’nün sanayici ayağını çıkardılar, baklavacı ayağını çıkardılar, esnaf ayağını çıkardılar, işçi ayağını çıkardılar, öğretmen ayağını çıkardılar, hakim savcı ayağını çıkardılar, siyasi ayağı yok. Buradan ilk kez, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır, diyorum” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu’nun bu suçlamalarına da yanıt vererek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür” ifadesini kullandı.

DW,dpa/JD,BÖ

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