 Erdoğan′dan İsrail′e Nazi benzetmesi | TÜRKİYE | DW | 18.05.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan'dan İsrail'e Nazi benzetmesi

İstanbul'daki İİT zirvesinde konuşan Erdoğan, İsrail'i "Nazi yöntemleri" kullanmakla suçlayarak,"75 yıl önce Avrupa'da Musevilere yapılan zulümle bugün Gazzelinin maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir fark yok” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan zirvede konuşmasını yaparken

Recep Tayyip Erdoğan zirvede konuşmasını yaparken

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İsrail'in Gazze'deki müdahalesini protesto etmek amacıyla Yenikapı’da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerini Kudüs konusunda duyarsız kalmakla suçladı. (18.05.2018)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan ülkelere çağrı yaptı. Çavuşoğlu, “Bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına yeterince sahip çıkmadıklarını görmek bizi üzüyor” dedi. (18.05.2018)

Birleşmiş Milletler, İsrail’in müdahalesi sonucu onlarca Filistinli'nin öldüğü olayların araştırılması için Gazze'ye heyet gönderme kararı aldı. İsrail, BM'yi "Yahudi devletini şeytanlaştırmaya" çalışmakla suçladı. (18.05.2018)

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki göstericilere orantısız kuvvet uygulamakla suçladı. İsrail temsilcisi suçlamaları geri çevirerek, olaylardan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü. (18.05.2018)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İsrail'i sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "İsrail'in saldırıları sonucunda bir kısmı ağır 2 bin 700 Filistinli de yaralandı. Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür” şeklinde konuştu.

Kırk ülkenin katıldığı toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, "75 yıl önce Avrupa'da Musevilere yapılan zulümle bugün Gazzelinin maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir fark olmadığını” söyledi. Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayan insanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırdığını” kaydetti. "İki ayağı olmayan, tekerlekli sandalyedeki insanları katletmenin başka türlü izah edilemeyeceğini” söyleyen Erdoğan, "kadınları, çocukları, masum göstericileri vahşice öldürmenin tek bir geçerli mazereti olamayacağını” belirtti.

Erdoğan, "Bugün, burada verdiğimiz mesajların tüm dünya tarafından ciddiyetle değerlendirileceğine inanıyorum. İnşallah açıklayacağımız sonuç bildirgesi, tüm İslam dünyasında, tüm dünyada çok daha farklı bir tesir uyandıracaktır" dedi.

Erdoğan-Guterres görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT zirvesi sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede, Filistin ve Suriye konuları ele alındı. Büyükelçiliğini hukuk dışı bir şekilde Kudüs’e taşıyan ABD’nin BM kararlarına aykırı davranarak uluslararası barışı tehlikeye attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi’nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak niteledi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Cuma günü, İsrail askerlerinin hafta başında Filistinli protestoculara ateş açtığı ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği olayların araştırılması için Gazze Şeridi'ne bir savaş suçları inceleme heyeti gönderilmesini kararlaştırmıştı.

DW/BÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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