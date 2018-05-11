Erdoğan'dan İngiltere ziyareti öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve başbakan Theresa May ile temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.

Erdoğan, İstanbul'dan ayrılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, May ile ikili ilişkilerin yanı sıra, İngiltere ve Türkiye'nin "ortak gündemlerinde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de” ele alacaklarını söyledi. İngiltere'yi "stratejik ortak ve müttefik" olarak nitelendiren Erdoğan, iki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki son durumu da gözden geçireceklerini ve Avrupa'daki gelişmeleri değerlendireceklerini belirtti. Erdoğan, ayrıca başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeleri de ele alacaklarını söyledi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kraliyet ailesiyle birlikte

İkili ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar

Cumhurbaşkanı, üç günlük İngiltere ziyaretinde iki ülke arasında gelişmekte olan ticari ilişkilerin de ele alınacağını söyledi. Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacminin 2017'de 16 milyar 200 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Erdoğan, ikili ticaret hacminde hedeflerinin 20 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

"İki ülkenin potansiyelinin bu rakamın da üzerinde olduğuna inanadığını" söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hedefe ulaşmak için özellikle yatırımlar ve ortak projeler büyük önem arz ediyor. Birleşik Krallık son 15 yılda ülkemize 10 milyar dolara yakın doğrudan yatırım yaparak, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almıştır. Özellikle TAI ve İngiliz Savunma Sanayisi'ne yönelik sistemler konusunda, bu firmalar 5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarladığımız milli muharip uçak projesinde işbirliği içerisindeler. İnşallah savunma sanayi alanında stratejik öneme haiz daha pek çok ortak projeye imza atacağız. Türkiye ve Birleşik Krallık hükümetleri olarak ekonomik işbirliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz. Bu dönemi zaten çok olumlu seyreden ekonomik iş birliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz ve bu yönde de gerekli adımları kararlı atıyoruz."

Cumhurbaşkanı, ayrıca yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceklerini, Türkiye'de halihazırda yatırımı olan firmaların yanı sıra yatırım arzusu olan firmalarla da görüşeceklerini söyledi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'ta bir konuşma yapacağını söyleyen Erdoğan, burada da katılımcılarla bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti. Erdoğan, "Zannediyorum orada da mesajlarımızı uluslararası camiaya verme fırsatını bulacağız. Tabii bazı düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla ayrıca talepler var, onlarla yine görüşmeler yapacağız" dedi.

"ABD'nin Suriye'de sözünü tutmasını bekliyoruz"

Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine Suriye konusuna da değindi. "Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan en doğudan en batıya bölgeyi zaten kontrolümüz altına aldık, alıyoruz ve Afrin'den sonra İdlib'deki gelişmeleri biliyorsunuz. Gözlem noktalarında 10 gözlem noktası elimizin altında. 11, 12 var. Onları da inşallah bu hafta içinde bitirip 12'nci gözlem noktası girildikten sonra İdlip'le ilgili sıkıntılar halledilmiş olacak" ifadelerini kullanan Erdoğan, İdlib'den sonra Tel Rıfat ve Menbiç problemlerinin bulunduğunu ve konuyla ilgili Dışişleri bakanının ABD'li mevkidaşı ile bir ön görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Erdoğan, "Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç'te de PYD-YPG'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve orayı da gerçek sahipleri gelip yerleşecek" şeklinde konuştu.

DW,AP/SÖ,EC

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