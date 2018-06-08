Erdoğan'dan Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında yaptığı konuşmada Avusturya'nın cami kapatma kararını eleştirdi.

Erdoğan, "Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor" dedi. Erdoğan, "Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir" diye konuştu.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, cuma günü "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında ülke içerisinde faaliyet gösteren yedi caminin kapatılacağını açıklamıştı. Kurz ayrıca yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen “çok sayıda” imamın da araştırıldığını ve bunların ülkeden ihraç edilebileceklerini söyledi. Kurz, Viyana'daki açıklamasında "Paralel toplumların, siyasal İslam'ın ve radikalleşme eğilimlerinin ülkemizde yeri yok" dedi. Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, şu ana kadar iki imam hakkında sınır dışı kararı kesinleşti.

Kapatılması öngörülen yedi cami arasında Türk İslam Birliği ATİB’e bağlı bir cami de bulunuyor. Avusturya hükümeti Nisan ayında ATİB’e bağlı Viyana'daki cami hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaya gerekçe olarak, 2016 yılında camide Çanakkale Savaşı hakkında düzenlenen etkinlikte çocuklara asker ve şehit rolünün oynatılması gösterilmişti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz etkinliğe ilişkin fotoğrafların bir Avusturya dergisinde yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “söz konusu olayın Avusturya’da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini” söylemişti. Avusturya Kültür Bakanı Gernot Blümel de ATİB’e bağlı camilerin soruşturulmasının yanı sıra ülkü ocaklarının faaliyetlerinin de incelenmesi talimatı vermişti.

dpa, Afp, DW/ BÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe