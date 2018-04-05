Erdoğan'dan Avrupalı Türklere çağrı: Etkili olun

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türklere bulundukları ülkede siyasette etkili olma çağrısı yaptı. Erdoğan, "Etkin olalım ki orada haklarımızı çok daha iyi kullanalım" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin PKK sempatizanlarına yönelik tutumunu eleştirerek Avrupa'da yaşayan Türklere seslendi. Erdoğan, Avrupa'daki Türklere yaşadıkları ülkelerin siyasetinde etkili olmaları çağrısı yaptı.
AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Almanya'nın Stuttgart kentinde Afrin operasyonunu protesto edenleri, tek başına protesto eden bir Türk vatandaşının kısa süre için gözaltına alınmasını eleştirdi.
Erdoğan, "Buradan Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum. Bulunduğunuz ülkelerde gurbette değil, birinci sınıf insan haklarına sahip olacağınız yeni vatanınızdasınız" diyen Erdoğan, Türklerin Avrupa’da bir güç olduğunu ve bu gücün kullanılması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, "PKK'lılara bırakmayın oraların siyasetini, DHKP-C'lilere bırakmayın oraların siyasetini" diyerek Türklerden siyasi partiler ve siyasi mekanizmalarda görev almalarını istedi.
"Etkin olalım ki haklarımızı daha iyi kullanalım"
Erdoğan "ülkesine, miletine, bayrağına, ezanına bağlı vatandaşların birlik olması durumunda siyasi partiler ve siyasetçiler üzerinde onlardan çok daha fazla etkili olma imkanına sahip olduğunu" belirterek Almanya'daki Türkleri örnek gösterdi.
Türkiye'deki seçimler için Almanya'dan oy kullanan Türk vatandaşlarından yüzde 60 oy aldıklarını belirten Erdoğan, bunun Almanya'da bir güç olduğu anlamına geldiğini belirterek "Bu güç oradaki siyasette de etkin olmalıdır. Etkin olalım ki orada haklarımızı çok daha iyi kullanalım" şeklinde konuştu.
DW/GA,HS
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