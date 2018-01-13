Erdoğan'dan Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Afrin'e operasyon sinyali verdi. Türkiye'nin güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulma çabasıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile bu koridoru tam ortasından bıçakla kestik ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlip Operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, öyle bilinsin. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak'a kadar, sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefiklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyorum. Sadece 2017 yılı boyunca Suriye'de terör örgütüne Amerika'nın göndermiş olduğu siyah sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 900. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz. Sen PYD'ye YPG'ye bu silahları vereceksin, ondan sonra bize 'Biz sizinle stratejik ortağız' diyeceksiniz. Bunu kimse yemez. İki bin uçak dolusu silahı da derme çatma havaalanlarına indirip örgüte teslim ettiğinizi biliyoruz. Artık kimse bize bu silahlar oradaki kuvvetlerimize lazım safsatasını tekrarlamasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgeye gönderdiğiniz silahlar karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya devam ediliyor. Türkiye olarak tüm samimiyetimizle bölge politikalarımızı yine de Amerika ile yürütmek istiyoruz. Bu tek tarafın isteği ile olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kandırıyor. Yılan çukuruna sapmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler."

DHA/BW/DÇÜ

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