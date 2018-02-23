 Erdoğan′dan Afrin açıklaması | TÜRKİYE | DW | 24.02.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de sivillerin vurulduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Erdoğan sefer görev emri olanlara da göreve hazır olmalarını söyledi.

Recep Tayip Erdogan hält Rede in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İl Kongresi öncesi Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar'. Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reis Bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine ise şöyle konuştu: "İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama. Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz".

Erdoğan "Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Sahada Türkiye'yle baş edemeyeceklerini görenlerin, dünya çapında yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir" ifadelerini kullandı.

DW/BW,BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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