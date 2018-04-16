Erdoğan'dan ABD ve Yunanistan'a takas teklifi

NTV televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki tutuklu papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını talep eden ABD'ye takas önerisini yineledi. ABD'yi Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'e sahip çıkmakla suçlayan Erdoğan, suçluların karşılıklı iadesi anlaşmasının uygulanmasını istedi.

Gülen hakkında Türkiye'deki mahkemelerin verdiği kararlar bulunduğunu ve ABD'nin suçluların karşılıklı iadesi anlaşması kapsamında Gülen'i sınır dışı etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Washington'ı söz konusu mutabakata "sadık kalmamakla" suçladı.

Erdoğan, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu belirttiği charter okullara ABD bütçesinden yılda yaklaşık 700-750 milyon dolar ödendiğini söyleyerek "Adeta terörü finanse ediyorsunuz. Daha sizinle biz neyi konuşacağız? Ondan sonra kalkıp bizden böyle talepte bulunuyorsunuz. Bu nasıl bir stratejik ortaklıktır?" dedi.

Erdoğan'ın geçen yılki teklifi reddedilmişti

Yaklaşık 16 aydır tutuklu olan İzmir'deki Diriliş Kilisesi papazı Andrew Craig Brunson ilk kez geçen Pazartesi günü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Elli yaşındaki Brunson’a "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" gibi suçlamalar yöneltiliyor. Türkiye'de kilise açabilmek için Gülen yapılanmasına mensup kişilerle iletişime geçmekle de suçlanan Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası isteniyor. İlk duruşmada Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 7 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl, Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen Washington'ın taleplerine karşılık, Gülen'in ABD'li papazla takas edilmesini önermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert öneriye, "Böyle bir yola gireceğimizi hayal bile edemiyorum" diye yanıt vermişti.

Yunanistan'a çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV'de katıldığı programda Türkiye'de Mart ayı başında tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep eden Atina'ya da çağrıda bulundu. Varna'da Mart ayı sonunda AB liderleriyle gerçekleştirdiği toplantılarda kendilerinden Yunan askerlerinin iadesinin istendiğini belirten Erdoğan, karşılığında "FETO'cu askerlerin iadesini" talep ettiklerini söyledi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yükselen tansiyon, geçen ay Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlanmasıyla daha da tırmanmıştı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı karakolunda görev yapan ve birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçtikleri bildirilen Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in tutukluluklarının devamına karar vermişti. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

DW/CÖ,BK

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