 Erdoğan′dan 15 vekil yorumu: Güneş Motel olayından daha öte | TÜRKİYE | DW | 23.04.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan'dan 15 vekil yorumu: Güneş Motel olayından daha öte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 CHPli milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi.

Türkei Erdogan kündigt Neuwahlen an (Reuters/M. Cetinmuhurdar)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda CHP'den pazar günü 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılması konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, "Nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da seçime girebilecek partileri pazar günü açıklamıştı. Buna göre İYİ Parti seçime katılabilecek. Partinin seçime katılmasıyla birlikte Meral Akşener'in önündeki aday olabilmek için 100 bin imzaya ulaşması şartı da kalktı.

Erdoğan YSK'nın, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine katılabilecek partilere ilişkin kararına yönelik olarak ise "YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu "15'ler olayı" olmayabilirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı 24 Haziran seçimleri ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Ama 24 Haziran'da benim halkım, Parlementoyu bu kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Önce "sandık sandık" dediler şimdi baskın seçim diyorlar. Gönlünüzü yaptık işte, buyurun hayırlı olsun.  'Er Meydanı' dediler, buyurun meydan. Benim daha bir buçuk senem vardı, bu makamda durabilirdim. Sen aynen 'yenilgi yenilgi' alıştın bu işe. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun."

Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alındığı ve 24 Haziran'da yapılacağını kamuoyuna duyurmuştu.

Güneş Motel olayı nedir?

"Güneş Motel Olayı" olarak Türk siyasi tarihine geçen olay 1977 yılında yaşandı. O dönem Bülent Ecevit liderliğindeki CHP'nin kurduğu azınlık hükümetinin TBMM’den güvenoyu alamaması üzerine Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekil partilerinden istifa ederek Demirel hükümetinin düşürülmesinde CHP'ye destek vermiş ve bunun ardından da CHP tek başına hükümet kurmuştu. Adalet Partili milletvekilinin CHP’ye katılması ile ilgili görüşmeler İstanbul'un Florya semtindeki Güneş Motel'de yürütüldüğü için bu olay otelin adıyla anılıyor.

Dha,DW/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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