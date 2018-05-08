 Erdoğan′a Twitter kullanıcılarından yanıt | TÜRKİYE | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Erdoğan'a Twitter kullanıcılarından yanıt

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse, çekiliriz" açıklaması, Twitter'da bugün en çok ses getiren başlıklar arasına girdi.

Türkei Internet (picture-alliance/Nur Photo/J. Arriens)

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine Twitter'da "TAMAM" etiketi açıldı.

Twitter'da TT'de kısa süre içinde birinci sıraya yerleşen etiketin altına TSİ 16:30 itibariyle 364 bin paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar ise hesaplarından sadece "TAMAM" etiketini paylaştı. TSİ 17:00'da ise dünya gündeminde bir numaralı etiket oldu.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek #TAMAM etiketini paylaşan ilk isimlerden biri gazeteci Özgür Mumcu oldu.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine espirili yanıtlar da verildi.

 

TT'de #Tamam etiketi altındaki paylaşımlar sürerken ardından #ERDOĞANileDEVAM etiketi de açıldı. TSİ 16:30 itibariyle bu etiket altında da 4 bin 655 paylaşım yapıldı.

DW/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Parteitag AKP in Ankara Erdogan

Erdoğan Saraybosna'da UETD etkinliğinde konuşacak 08.05.2018

Türkiye’nin Saraybosna'daki büyükelçisi Koç, Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta çalışma ziyareti için Bosna Hersek’in başkentine gideceğini açıkladı. Koç, Erdoğan’ın UETD tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yapacağını söyledi.

Türkei Erdogan bezeichnet Wahlen am 24. Juni als «Zeitenwende»

Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı 06.05.2018

AKP’nin seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, demokratik siyaset ve gelir adaleti gibi en çok eleştirildiği konularda seçmenine vaatlerde bulundu.

Türkei Banu Güven

Banu Güven: Bir ihtimal daha var… 05.05.2018

Gazeteci Banu Güven DW Türkçe için yazdığı yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve adayları değerlendirdi. Güven "gerçeklik bükülmediği sürece" seçimin ilk turda bitmeyebileceğini vurguluyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Parteitag AKP in Ankara Erdogan (Reuters/M. Sezer)

Erdoğan Saraybosna'da UETD etkinliğinde konuşacak

Türkiye’nin Saraybosna'daki büyükelçisi Koç, Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta çalışma ziyareti için Bosna Hersek’in başkentine gideceğini açıkladı. Koç, Erdoğan’ın UETD tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yapacağını söyledi.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 