Erdoğan ve Putin Akkuyu Santrali’nin temelini attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili temaslarda bulunmak ve yarın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılacağı üçlü Suriye zirvesine katılmak üzere Salı günü Ankara'ya geldi.

Putin, Ankara'daki temasları kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans aracılığı ile düzenlenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel atma törenine katıldı. Törende, Akkuyu Santrali'nin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapıldı.

Putin, törende yaptığı konuşmada, bugün sadece Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temel atma töreninin yapılmadığını belirterek, "Biz burada aynı zamanda Türkiye'nin nükleer enerji sektörünü oluşturuyoruz. Bu yeni bir dönemeç. Bu Türkiye’nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir adım olacak” dedi.

Putin: Hedef 2023

Akkuyu Nükleer Santral projesinin hem Türkiye'de hem de Rusya'da istihdam imkanlarını artıracağını kaydeden Putin, bunun yanı sıra yeni kalifiye uzmanların yetiştirileceğini belirtti. Rusya'daki üniversitelerde 200'ün üzerinde Türk gencinin nükleer enerji alanında öğrenim gördüğünü belirten Putin, bu sayının gelecekte artmasını beklediklerini dile getirdi.

"İddialı bir hedefimiz var” diyen Putin, 2023 yılında ilk reaktörün faaliyete geçmesini hedeflediklerini, Türk ve Rus uzmanların işbirliği sayesinde de bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin çevre dostu bir proje olduğunu belirterek, güvenlik standartlarının en üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu ile enerji alanında işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da askeri törenle karşılandı

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2023'e kadar Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmasını hedeflediklerini belirterek, bunun Türkiye'nin enerjiye olan ihtiyacının artacağı anlamına geldiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olması için yapılan planlamalarda nükleer enerjinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

"Enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak"

2023 yılında ilk reaktörün faaliyete geçmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, böylelikle Türkiye'nin de nükleer enerji kullanan ülkeler arasında yer alacağını söyledi. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin tamamen faaliyete geçmesi ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun karşılanacağını ifade etti. Erdoğan, böylelikle, kömür, doğalgaz ve petrole dayalı olan enerji kaynaklarını artıracaklarını belirtti.

Dünyada hâlâ 31 ülkenin nükleer santralden enerji elde ettiğini, 16 ülkede 55 nükleer santralin inşa halinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temelinin atılmasıyla bu sayının 56'ya yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra tüm Rus yetkililere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki lider, video konferans aracılığıyla Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin maliyetinin 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Dört üniteden oluşacak olan santralin, 2025 yılında tam kapasite olarak faaliyete girmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı

Santralin ilk harcının döküldüğü temel atma töreninin ardından, Putin ve aralarında sekiz bakanın da bulunduğu beraberindeki heyetin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısına katılacağı bildirildi.

Putin'in temaslarında ele alınacak konular arasında iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Türk Akımı Projesi ve hava savunma sistemi S-400 füzelerinin satış anlaşması ile Suriye bulunuyor.

Putin ve Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek ve işbirliğini arttırmak üzere başlattıkları Astana süreci kapsamında 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek. Üçlü en son Kasım ayında Soçi’de bir araya gelmişti.

DW,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe