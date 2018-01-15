Erdoğan ve Akar'dan NATO'ya YPG mesajı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye'deki askeri operasyonlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar

Hulusi Akar üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO'nun terörizmle mücadelesi söz konusu olduğunda terörist örgütler arasında ayrım yapmaması gerektiğini" söyledi. ABD'nin Suriye'de YPG ile işbirliği yapmasına işaret eden Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurma planları medyaya yansımıştı. Söz konusu gücün yarısının PYD'nin askeri kanadı YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nden oluşacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO'yu eleştirdi. Şu an Belçika'da olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma gücü kurma planlarını görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Burada özellikle bu toplantı ile benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz" dedi.

Afrin'e operasyon konusuna da değinen Erdoğan, "Dün Irak'ta oynanan bozduk. Suriye'de oynanan oyununun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün kısa bir süre içirnde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi görünüp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir. Ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir" diye konuştu.

DW/DHA/HT/HS

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