Erdoğan: TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla sürdüğünü kaydederek, TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun adım adım Afrin'i kontrol altına aldığını ve "terör örgütünün son mensubu da etkisiz hâle getirilene kadar" bu operasyonun devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 44'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda, "Bu oyuna bizden başka dur diyenin çıkmamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Menbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, "Obama döneminde de bir harekâtımız vardı. Obama bizi aldattı. Menbiç'i teröristlerden temizleme harekâtıydı ama Obama sözünde durmadı. Çünkü hesap başkaydı, hesap orada adeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı ama adını Kürt devleti koyuyorlardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa dört gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hâle getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır" dedi.

Erdoğan Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesinde, beşinci gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nı ele alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Salı günü Paris'te yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'a NATO ortakları Türkiye ve ABD'nin Suriye'de işbirliği yapabilmesi için ABD'nin YPG'ye sağladığı desteği kesmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtmişti.

Erdoğan'dan Alman polisine eleştiri

Erdoğan muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, hafta başında Almanya'nın Hannover kentindeki havalimanında Afrin operasyonunu protesto eden bir grup ile Türkiye’ye gidecek yolcular arasında yaşanan arbedeye de değindi.

Alman polisini eleştiren Erdoğan, "İşte dost Almanya. Bakınız yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar ve orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi havalimanında alıyorlar tekme tokat, ellerindeki sopalarla, çeşitli araçlarla dövmeye yöneliyorlar. ve Alman polisi izliyor, seyrediyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli oldugun yer. Neresi? Havalimanı. Havalimanında bu yapılıyor. Bunlara müdahale yok. Nereye kadar? Nasıl olacak bu?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "E biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bugüne kadar zaten hep bunları yuttuk, yuttuk, yuttuk. Hep söylenen şey: İşte 'Yargı var. Hukuk var.' Tamam da ya bu nasıl yargı? Bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa, e sen nasıl devletsin diye sormazlar mı? Bizde böyle bir şey olduğu zaman hemen ayağa kalkıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz" dedi.

Video izle 00:48 Paylaş Hannover havalimanında Afrin kavgası E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2rLcY Hannover havalimanında Afrin kavgası

DW/Reuters,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe