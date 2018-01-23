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TÜRKİYE

Erdoğan Trump'la Afrin'i görüşecek

ABD'li mevkidaşı Tillerson'la Paris'te konuşan Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'la Türkiye'nin Afrin harekatını görüşeceğini söyledi.

USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

Erdoğan ve Trump 21 Eylül 2017'de New York'ta görüşmüştü

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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp Almanya'nın Afrin harekatıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Operasyon, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin de gündemindeydi. (22.01.2018)

Avrupa basını Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri müdahalenin büyük tehlikelere yol açabileceği görüşünde birleşiyor. (23.01.2018)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'la Türkiye'nin Afrin harekatı hakkında görüşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, salı günü "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, mevkidaşına NATO ortakları Türkiye ve ABD'nin Suriye'de işbirliği yapabilmesi için ABD'nin YPG'ye sağladığı desteği kesmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu salı gününün erken saatlerinde yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin ABD, Rusya ve Suriye güçleriyle çatışmaya girmekten kaçınacağını ancak güvenliği için gerekli olan tüm adımları atacağını söylemişti.

Erdoğan Putin ve Macron'la görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı akşam saatlerinde Afrin operasyonuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı davranılması gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Her iki ülkenin liderlerinin ayrıca Suriye'deki savaşı sonlandırmak ve barışı tesis etmek için ortak çalışmalarının devamına vurgu yapıldı.

Erdoğan öncesinde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la da telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a Afrin'e düzenlenen harekatta sivillerin zarar görmesini engellemek için tüm gerekli önlemlerin alındığını aktardığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Afrin'le ilgili olarak bilgi alışverişi yapıldığı, Erdoğan ve Macron'un Suriye konusunda "yakın iletişimde" kalma noktasında fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

Mattis'ten itidal çağrısı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'ta açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Türkiye'ye bir kez daha itidal çağrısı yaptı. Mattis daha önce yaptığı açıklamada da "Afrin'deki şiddet, Suriye'nin görece istikrarlı bir bölgesini akamete uğratıyor ve IŞİD'i yenmeye yönelik uluslararası çabaların dikkatini başka yöne çekiyor" demişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler salı günü harekatla ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekat sonucunda 5 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi yer aldı. Bu kapsamda BM'nin Afrin'de yaşayan 50 bin kişiye insani yardım ulaştırmak için hazır olduğu kaydedildi.

DW/Reuters/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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