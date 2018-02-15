Erdoğan Tillerson′ı kabul etti | TÜRKİYE | DW | 15.02.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesi sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Tillerson Cuma günü de Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

İkili ilişkiler, ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği destek nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Tillerson Erdoğan ile görüşmesi öncesinde yaptığı bir açıklamada YPG'ye ağır silah vermediklerini, dolayısıyla silahların geri alınmasının söz konusu olmadığını söylemişti. Brüksel'de ABD'li mevkidaşı James Mattis ile görüşen Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli de ABD tarafının "YPG'yi PKK'ya karşı savaştırma" teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'da, 10 Temmuz'da ise İstanbul'da temaslarda bulunmuştu.

DW,DHA/BK/HT

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