Erdoğan: Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Fransız mevkîdaşı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'deki son durum, Kudüs krizi, ifade özgürlüğü, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci gibi başlıkların ele alındığı aktarıldı.

Mayıs ayından bu yana Erdoğan'la sürekli görüştüğünü dile getiren Macron, iki ülkenin birlikte çözmesi gereken bölgesel ve ortak sorunlar olduğunu vurguladı. Macron, terörle mücadele alanında Türkiye ve Fransa arasında emsal teşkil eden bir işbirliği bulunduğuna dikkat çekti.

"Mutabık olmadığımız konular da var" diyen Macron Erdoğan'la yaptığı görüşmede bireysel özgürlükler konusu gündeme getirdiğini söyledi. Türkiye'deki tutuklu gazeteciler, akademisyenler ve öğrencilerin durumuna değinen Macron, Erdoğan'a bir liste ilettiğini söyledi. Demokratik ülkelerin terörle mücadelede hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirten Macron, listenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Macron'a gerekli bilgileri temin edeceğini vurgulayan Erdoğan ise "Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 'düşünce adamıdır' diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar. Bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar" diye konuştu.

AB'ye Paris'ten "yorgunuz" mesajı

Türkiye'nin 63 senedir Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde "daha sakin bir diyaloğun olmasını umuyoruz" diye konuştu. "Fasıllar kendiliğinden açıklamayacaktır" diyen Macron, taraflar arasında işbirliği ve diyaloğun bugünün gerçeklerini ele alacak şekilde yeniden formüle edilmesi gerektiğini belirtti.

Terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris'teki basın toplantısında gündemine aldığı başlıklardan biri Gülen yapılanması ve PKK ile mücadele oldu.

Erdoğan, "Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır" dedi.

"FETÖ ağzıyla konuşuyorsun"

Basın toplantısı sırasında Erdoğan'a MİT TIR'ları ile ilgili bir soru da yöneltildi. Erdoğan, "Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız" diye soran Fransız gazeteciyi Gülen yapılanmasının ağzıyla konuşmakla suçladı.

Erdoğan "Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin tır Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?" cevabını verdi.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği Fransız gazeteci Laurent Richard basın toplantısının ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün Türk gazetecilerin artık Erdoğan'a soramadığı soruları sormaya çalıştım" yazdı.

Bir başka gazeteciden hapse atılan işadamı Osman Kavala ile ilgili gelen soruya ise Erdoğan, "Burada Osman Kavala'nın avukatları var, iyi. İstanbul'daki Gezi olaylarının geri planındaki aktörleri olduğunu hanımefendiye hatırlatayım" yanıtını verdi.

Füze savunma sistemi anlaşmasına imza

İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalandı.

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor. Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye'nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu. Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak.

DHA/DW,ÖA/JD

© Deutsche Welle Türkçe