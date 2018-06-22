Erdoğan seçimlerin ardından zaferini ilan etti

İstanbul'da seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tebliğ etti, aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi" şeklinde konuştu.

Seçimlerin Türkiye'nin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir" dedi.

Oy kullanan bütün vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, oy kullanma özgürlüğünün Türk demokrasisinin gücünün ifadesi olduğunu belirtti. Seçime katılan bütün cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını tebrik eden Erdoğan, "Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum" dedi.

Bu seçimlerle yeni sistemin yürürlüğe gireceğini söyleyen Erdoğan, yeni sistemin süratle ve en iyi şekilde hayata geçirileceğini belirtti. Erdoğan, "Milletimizden aldığımız bu destekle sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi tehdit etmeye çalışanlara çok daha güçlü bir şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadelenin süreceğini söyleyen Erdoğan, "Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Huber Köşkü önünde vatandaşlara hitap etti. Ardından balkon konuşmasını yapmak üzere Ankara'ya hareket etti.

DW / HT, HS

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