Erdoğan: Seçim sonrası OHAL'in kalkması söz konusu olabilir

Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü hâlin (OHAL) kaldırılabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Bir şeyin üzerinde özellikle duracağım. İnşallah yani seçim sonrası olağanüstü hâli biz şöyle masaya bir yatırıp, yani olağanüstü hal ile ilgili gözden geçirip onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" diye konuştu.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından 20 Temmuz 2016'da alınan kararla başlayan OHAL uygulaması, son olarak 18 Nisan'da üç süreyle daha uzatılmıştı.

Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası binlerce asker, polis ve yargı mensubu tutuklandı. OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce kamu çalışanı da açığa alındı ya da işlerinden atıldı. Türk hükümetinden bu ay yapılan açıklamada, darbe girişimiyle bağlantılı davalarda OHAL süresince şu ana kadar 2 binden fazla sanığın hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Muhalefet, Erdoğan'ın, olağanüstü hâl uygulamasını, hükümeti eleştirenleri susturmak için kullandığını belirtiyor.

DW/CÖ,HS

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