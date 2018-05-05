 Erdoğan Saraybosna′da UETD etkinliğinde konuşacak | TÜRKİYE | DW | 08.05.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan Saraybosna'da UETD etkinliğinde konuşacak

Türkiye’nin Saraybosna'daki büyükelçisi Koç, Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta çalışma ziyareti için Bosna Hersek’in başkentine gideceğini açıkladı. Koç, Erdoğan’ın UETD tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yapacağını söyledi.

Türkei Parteitag AKP in Ankara Erdogan (Reuters/M. Sezer)

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Türkiye Büyükelçisi Haldun Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Saraybosna'da seçmenlerine hitap edeceği bir konuşma yapacağını teyit etti.

Bosna Hersek'in haber ajansı FENA'ya açıklamalarda bulunan Koç, Erdoğan'ın Haziran ayı içinde bir çalışma ziyareti yapmasının planlandığını, ancak erken seçimler nedeniyle Saraybosna ziyaretinin tarihinin 20 Mayıs'a aktarıldığını belirtti. Koç, “Bir çalışma çalışma ziyareti olarak gördüğümüz bu ziyarette ekonomi, ticaret, yatırım ve iki ülke arasında işbirliğinin artırılması gibi konulara odaklanılacak” şeklinde konuştu.

Erdoğan UETD'nin etkinliğine konuşacak

Koç, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından Saraybosna'da düzenlenen toplantıya da katılacağını söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığı ile bilinen UETD’nin internet sayfasında, UETD 6’ıncı Olağan Genel Kurulu’nun Erdoğan’ın katılımıyla 20 Mayıs Pazar günü Saraybosna’da yapılacağı bilgisi yer alıyor. Toplantı yeri olarak da yaklaşık 20 bin kişilik Olimpiyat Spor Salonu gösteriliyor.

Bosnalı yetkililerin bilgisi yok

Hafta sonu Bosnalı yetkililerin Erdoğan’ın ziyareti hakkında bilgisi olmadığı gündeme gelmişti. Bosna Hersek medyasına yansıyan haberlerde Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın Erdoğan’ın 20 Mayıs'ta Saraybosna’da yapmayı planladığı konuşma hakkında bilgisi olmadığı belirtilmiş, Erdoğan'ın, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç'in özel davetlisi olabileceği ihtimaline vurgu yapılmıştı.

Geçen hafta Türk basınında yer alan haberlere göre Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türk siyasetçilerin olası seçim kampanyaları nedeniyle tartışma yaşanması dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Türklerle Bosna Hersek'te buluşma kararı aldıklarını belirtmişti.

Türkiye’de erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından Almanya ve Avusturya'dan ülkelerinde seçim etkinliği istenmediği yönünde açıklamalar gelmişti.

rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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