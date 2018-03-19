 Erdoğan: Sıra Kandil ve Sincar′a geldi | TÜRKİYE | DW | 06.06.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan: Sıra Kandil ve Sincar'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun Afrin gibi Kandil ve Sincar'a da kara operasyonu düzenleyebileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan TSK'nın dün Kuzey Irak'ta Kandil dâhil bazı bölgeleri havadan vurduğu açıklandı.

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TSK'nın PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine girebileceği iddiaları sürerken açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'den sonra "sıranın Kandil ve Sincar'a geldiğini" söyledi.

AKP'nin Ereğli ilçesindeki mitinginde konuşan Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hâle getirdik" dedi ve ekledi:

"Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun, onların üzerine gideriz, gideceğiz."

İlk sinyalleri Bozdağ ve Soylu vermişti

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'na girebileceğini mesajını vermişti. Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son günlerde Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlara değinirken "Her an her şey olabilir" ifadesini kullanmış ve örgütün merkezi konumundaki Kandil bölgesine de kara harekâtı düzenlenebileceğini belirtmişti.

Aynı gün Anadolu Ajansı'na konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kandil'in Türkiye için "uzak bir hedef olmadığını" söylemişti.

"Şu anda orada epey noktalar ele geçirildi. Özellikle Kuzey Irak bölgesinde. Hakurk hattından birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Şimdi 26 -27'nci kilometrelerdeyiz. Tabii çatışmalar çıkıyor, bilmediğimiz bir arazi. El yapımı patlayıcılar var. Adım attığınızda bunlarla da karşılaşabiliyoruz" diyen Soylu, "Bizim için şu anda zamanlama önemli. Bu bir operasyon meselesi değil zamanlama meselesidir" ifadesini kullanmıştı.

Kandil havadan vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Salı günü Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekâtında hedef alınan bölgeler arasında Kandil de bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından Çarşamba günü yapılan bilgilendirmede Kandil, Hakurk, Gara, Metina, Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında "16 hedefin imha edildiği, silahlı altı teröristin etkisiz hâle getirildiği" belirtildi.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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