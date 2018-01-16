Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişiden oluşan bir "Suriye Sınır Güvenliği Gücü” tesis edileceği yönündeki açıklaması gündeme geldi.

Erdoğan görüşmede, ağırlığını PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan bazı NATO üyelerinin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin ulusal güvenliğini muhafaza etmek için uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında her türlü tedbiri alacağını kaydetti.

Stoltenberg: Endişelere hak veriyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirterek Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirten Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını söyledi. NATO Genel Sekreteri'nin sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar

Öte yandan NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanları 178. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. 17 Ocak'a kadar devam edecek olan toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada toplantı kapsamında Avrupa’nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan’da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan’daki durum ile Irak’ta icra edilen koalisyon harekâtı konularının görüşüldüğü ifade edildi. Orgeneral Akar'ın Belçika'da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

DW,DHA/EC,BK

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