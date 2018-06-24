 Erdoğan: Milletin sandıkta verdiği mesajı aldık | TÜRKİYE | DW | 25.06.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan: Milletin sandıkta verdiği mesajı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir balkon konuşması yaptı. Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık. Milletimizin karşısına bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun" dedi.

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture alliance/AP Photo/Presidential Press Service)

Oyların yüzde 52,5'ini alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi'nde bir balkon konuşması yaptı. "Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece rükûda ve secdede eğildik" diyen Erdoğan "Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir" dedi. Erdoğan "Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Türkiye tercihini terörle mücadeleden yana kullandı

Erdoğan "Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır" dedi. "Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime milletime şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı ile seçime girdiği MHP'ye de teşekkür etti.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigârı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

YSK Başkanı: Erdoğan salt çoğunluğu kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığını" söyledi. Kullanılan oyların yüzde 97,7'sinin YSK'nın sistemine işlendiğini belirten Güven, yüzde 10'luk barajı aşarak meclise giren siyasi partilerin AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğunu belirtti.

AA'nin açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçları

Anadolu Ajansı'nın geçtiği rakamlara göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şöyle oldu: AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,5; CHP adayı Muharrem İnce yüzde 30,7; HDP adayı yüzde 8,3; İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7,3; Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,8; Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yüzde 0,2 oy aldı.

Infografik Präsidentschaftwahl Türkei 2018 TR

Anadolu Ajansı'nın geçtiği sonuçlara göre parlamentoda siyasi partilerin oy oranları ise şu şekilde: Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 42,4; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22,7; Halkların Demokratik Partisi yüzde 11,4; Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11,1; İYİ Parti yüzde 10; Saadet Partisi yüzde 1,3.

Infografik Parlamentswahl Türkei 2018 TR

Anadolu Ajansı'nın sonuçlarına göre 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52,59; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 34,17; HDP'nin oy oranı ise yüzde 11,48.

Infografik Parlamentswahlen Türkei 2018 Bündnisse TR

İnce: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kabul ettiği iddia edildi. FOX TV yayınında İsmail Küçükkaya, İnce'nin WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajı okudu. Küçükkaya, İnce'nin "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum. Tabii ki adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı. İnce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

EC/HS/ÖA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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