 Erdoğan Merkel ile Gazze krizini konuştu | TÜRKİYE | DW | 16.05.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan Merkel ile Gazze krizini konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki İsrail müdahalesi nedeniyle yürüttüğü telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Merkel, Putin ve Papa ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki gelişmeler nedeniyle telefon diplomasisi sürüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i arayarak Gazze Şeridi'ndeki gerginliği ve İsrail ile yaşanan krizi görüştü. Haberde, Erdoğan'ın ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi. Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüşmelerinde, Gazze sınırındaki şiddet olaylarında ortak bir tutum talep ettiği bildirildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da Filistin'e destek mitingleri

Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri, Cuma günü Erdoğan’ın davetiyle İstanbul'da düzenlenecek olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Toplantıda ABD'nin geçen Pazartesi günü Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik mühalesinde 60 kişiyi öldürmesi sonucu tırmanışa geçen gerilim ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü İstanbul'da, Pazar günü de Diyarbakır'da Filistinlilere destek amacıyla dev mitingler düzenleneceğini duyurmuştu. 

Erdoğan ve Netanyahu arasında söz düellosu

Gazze sınırındaki protestolarda Filistinlilere uygulanan şiddet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında Twitter üzerinden bir tartışma yaşanmasına neden olmuştu. Netanyahu, Gazze'deki şiddeti “soykırım” olarak nitelendiren Erdoğan’ın “terör ve katliamdan çok iyi anladığını” söylemiş, Erdoğan ise “Elinde Filistinlilerin kanı var” yanıtını vermişti.

DW,dpa/,

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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