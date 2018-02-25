 Erdoğan Müslim′in iadesini istedi | TÜRKİYE | DW | 25.02.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan Müslim'in iadesini istedi

Erdoğan, Çekya'da gözaltına alınan Salih Müslim'in iade edilmesini istedi. Alman Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı ise Müslim'in serbest bırakılması için hükümete devreye girmesi çağrısı yaptı.

Salih Muslim Muhammad PYD (Getty Images/AFP/A. Morlent)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim'in iade edilmesini istedi.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder ve hak tecelli eder" şeklinde konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Salih Müslim'in gözaltına alınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada iade süreciyle ilgili çalışmanın sürdüğünü belirtti. Türkiye ve Çekya'nın iade konusunu görüşeceğini belirten Bozdağ "Dileğimiz Türkiye'ye iade edilmesidir" dedi. Bozdağ yaptığı basın açıklamasında, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Müslim'in iadesi konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da göz altına alınmıştı. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti. Müslim Almanya'da da yasaklı bulunan "Kürdistan İşçi Partisi"'ne (PKK) üye olduğu gerekçesiyle bundan iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listesine eklenmişti.

Çekya makamlarının Türkiye'den Salih Müslim'in iadesi talebiyle ilgili belgeleri istediği belitiliyor.

Sol Partili Pflüger'den eleştiri

Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Tobias Pflüger, Salih Müslim'in gözaltına alınmasını eleştirdi. Pflüger "Görünen o ki AB üyesi Çekya, Türkiye'nin kirli işlerini yapıyor" şeklinde konuştu.

Tobias Pflüger (DW)

Tobias Pflüger

Pflüger hükümete PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılması için devreye girme çağrısı yaptı.

Salih Müslim hakkında Türkiye'de 2016 yılından bu yana yakalma emri bulunuyordu.

Reuters,dpa/BW,BS

©Deutsche Welle Türkçe

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