Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'un sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır devam eden olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü belirterek umutları artırdığını kaydetti.

"Bölgede yeni bir krize ihtiyaç yok" diyen Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır, çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" diye konuştu. Erdoğan atılan imzalara sadık kalınması gerektiğini de ifade ederek "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin İran kararının "istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara" yol açabileceğini söylemişti. "Çok taraflı anlaşmanın diğer ülkelerle devam edeceğine" vurgu yapan Kalın, Türkiye'nin "nükleer silahların her türüne karşı kararlı tutumunu sürdüreceğini" ifade etmişti.

Bakanlığın açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının üzüntüyle karşılandığını belirterek sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın anlaşma hükümlerine uyduğu açıklamasına işaret eden Bakanlık, "Bu nedenle ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılması talihsiz bir adım" ifadelerini yer verdi. Bakanlık, UAEK kontrolündeki anlaşmanın "tamamen şeffaf biçimde kesintiye uğramaksızın uygulamaya devam edilmesi" gerektiğini belirtti.

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