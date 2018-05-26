 Erdoğan: İzin alacak kadar düşük bir siyasetçi değilim | TÜRKİYE | DW | 29.05.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan: İzin alacak kadar düşük bir siyasetçi değilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin kuruluşu öncesi Fethullah Gülen'e "icazet ziyareti" yaptığı iddiasını reddetti. Erdoğan, "İzin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da bir etkinlikte konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Gülen ile ilgili iddialarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'le ilgili iddialarına Habertürk'e verdiği özel röportajda yanıt verdi. Erdoğan, Gülen'le yüz yüze "iki veya üç kez" görüştüğünü söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i Belediye Başkanlığım döneminde ricai olarak tanıdım. Yüz yüze kendisiyle hayatımda iki veya üç kere görüştüm. Parti kurmak için, benim bu yoldaki dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var."

İnce'ye Pensilvanya'yı ziyaret ettiği yönündeki iddiayı ıspatlaması çağrısı yapan Erdoğan, "Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir" diye konuştu.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İnce, Erdoğan'ın 2001 yılında AKP'yi kurarken "icazet almak için" Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini öne sürmüştü. İnce, "Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim" demişti.

Gülen'in iadesi tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden usulüne uygun istenmediği yönünde İnce tarafından ortaya atılan iddiaya da yanıt verdi. 

Erdoğan "Hadi açıkla, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik" diye konuştu.

CHP'nin adayı İnce, ABD'den ismini açıklamadığı bir kişinin kendisini aradığını ve Gülen'in usulüne uygun bir şekilde istenmediği bilgisini aktardığını açıklamıştı.

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Muharrem İnce DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı

 

DW/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Muharrem İnce DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı  

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