 Erdoğan ile Trump telefonda görüştü | TÜRKİYE | DW | 22.03.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede "ikili ve bölgesel konuların" ele alındığı açıklandı.

Bild-Kombo Trump Erdogan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde "ikili ve bölgesel konuların" ele alındığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Erdoğan'la görüşmesinde NATO müttefiki ve stratejik ortak Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki lider ortak stratejik sorunlara karşı işbirliğini pekiştirme çabalarını sürdürmeye ve ikili ilişkileri etkileyen kaygıların üzerine gitmeye karar verdiler" denildi.

Menbiç düğümü

ABD ile Türkiye arasındaki kriz yaratan güncel konuların başında, ABD birliklerinin de konuşlu olduğu YPG kontrolündeki Menbiç bölgesi geliyor. Erdoğan Pazartesi günü "Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekâtı’nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Ayn el Arab (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz" demişti. Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Robert Manning, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD birliklerinin Menbiç’ten çekilmeyeceğini söylemişti.

Erdoğan dün ABD'den gelen Türkiye ile ilgili açıklamalara değinerek "Amerika Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz" demişti.

DW, AP / EC,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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