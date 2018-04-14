 Erdoğan ile Merkel Suriye’yi görüştü | ALMANYA | DW | 16.04.2018
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ALMANYA

Erdoğan ile Merkel Suriye’yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, Suriye’deki siyasi sürecin ilerlemesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Telefonda görüşen iki lider, Almanya-Türkiye ilişkilerini de değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "iki liderin Suriye'deki siyasi süreçte ivedilikle ilerleme kaydedilmesinin önemi konusunda mutabık kaldıklarını" belirtti.

İki lider Duma'daki kimyasal saldırı iddiaları sonrası ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği ortak operasyona da değindi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Erdoğan ve Merkel, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik somut adımlar atılması gerektiğini" vurguladı

Merkel ile Erdoğan'ın Almanya-Türkiye ilişkilerini de ele aldıkları bildirildi.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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