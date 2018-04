Erdoğan: Erken seçim zorunlu hâle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'daki seçimlerin erkene alınmasını öneren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan ardından da erken seçim konusunun ele aındığı bu görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin Salı günü meclis grup toplantısında gündeme getirdiği erken seçim teklifini AKP'nin yetkili kurullarında değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedi. Konuyla ilgili yasal sürecin başlatılacağını belirten Erdoğan "Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır” diye konuştu.

"Zorunlu hâle geldi"

16 Nisan referandumuyla Türkiye'de yönetim sisteminin değiştiğini söyleyen Erdoğan, "Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Türkiye hâlâ 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanıyla hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor" dedi.

"Bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur" diyen Erdoğan, "Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hâle getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kazanmaktadır" ifadesini kullandı.

Ekonomi faktörü

"Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" diyen Erdoğan, ekonomi konusunda önemli kararların alınması gereken bir dönemden geçilmesinin de erken seçim tercihinde etkili olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bir kez daha tekrarlayacak olursak Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik."

Akşener: İYİ Parti seçime girecek, cumhurbaşkanı adayıyım

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener “İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum” dedi. “An itibarı ile seçim çalışmalarına başlıyoruz” diyen Akşener “Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum: Korkunun ecele faydası yok” ifadelerini kullandı.

Tezcan: CHP seçime hazır, hodri meydan

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise hükümetin erken seçim kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Biz dün çok açık biçimde çıktık ve söyledik. Hodri meydan. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Bunu her sorulduğunda söylüyorduk. Bunu erken seçim tartışmaları gündeme geldiğinde söylüyorduk. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün hodri meydan dedik bugün de hodri meydan diyoruz.”

“Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır” diyen Tezcan “Türkiye’nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir” diye konuştu.

HDP Sözcüsü Bilgen: Seçimlere her tarihte hazırlıklıyız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen ise “Seçimlere, yetişebileceği her tarihte hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın hiç olmazsa bu süreci tartışması, partilerin, milletvekillerinin, iktidar partisinin milletvekillerinin bu süreci tartışmasını bile istemediler. Sandık yoluyla otoriter bir rejimi kurumsallaştırma, kalıcılaştırma girişimidir" dedi.

YSK hazırlıkları başlattı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün itibarıyla başlattıkları seçim takvimi hazırlıklarını 1-2 gün içinde tamamlayacaklarını söyledi. Güven, "Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından herhangi bir süre sıkıntısı yoktur" dedi.

