Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

Bahçeli'nin, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması mümkün değildir" diyerek erken seçim çağrısı yapması sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrının ardından, Çarşamba günü Bahçeli'yi kabul edeceğini açıklamıştı. Görüşme TSİ 13.30'da başladı. Liderler yaklaşık yarım saat görüştü.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, "Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.

"Zorunlu hâle geldi"

Erdoğan, "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hâle getirmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili yasal sürecin hemen başlatılacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin fotoğraf ve videolara yer verilmişti.

Bahçeli'nin erken seçim teklifinin gerekçelerini Erdoğan ile ikili görüşmesinde aktarması bekleniyordu. Görüşme, Cumhur İttifakı açısından da önem teşkil ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında, anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesine dair açıklamasında 2019 yılına işaret etmiş, erken seçim çağrısına ilişkin net bir yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi" diyerek, seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin 3 Kasım 2019'da yapılması planlanıyordu. Seçimlerin ardından, 16 Nisan referandumunda kabul edilen ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğinin ilgili maddeleri yürürlüğe girecek.

Muhalefet partilerinden benzer açıklamalar

Bahçeli'nin erken seçim çıkışına muhalefet partilerinden de yanıtlar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk açıklamayı partinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan yaptı. Tezcan, "Hodri meydan, biz hazırız" derken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Ana aktörü bekleyelim. O sözcü" yorumunu yaptı.

Meclis grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "AKP-MHP Koalisyonu 2019'a kadar bekleyemez" yorumunda bulundu. Buldan, "Bahçeli 26 Ağustos’ta erken seçim yapılacağını söyledi. Kimse Bahçeli’nin açıklamasını kendi açıklaması olarak görmesin. Erdoğan tükürdüğünü yalamamak için kendi yapmak istemediği şeyleri kankası Bahçeli’ye yaptırtıyor" sözleriyle değerlendirdi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise erken seçime yönelik bir kaygı olmadığı dile getirildi. Genel başkan Meral Akşener, "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DW/GA,BÖ

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