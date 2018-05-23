 Erdoğan: Dolar ve altınlarınızı TL′ye çevirin | TÜRKİYE | DW | 26.05.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan: Dolar ve altınlarınızı TL'ye çevirin

Erzurum mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan yastık altındaki döviz ve altınlarını Türk lirasına çevirmelerini istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

24 Haziran seçimleri için ilk seçim mitingine Cumartesi günü Erzurum'da başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan döviz ve altınlarına Türk lirasına çevirmelerini isteyerek "Yastığının altında doları, eurosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek" diye konuştu.

"Gezi'de olduğu gibi birilerinin Türkiye'ye çöreklendiğini" savunan Erdoğan, faiz lobisinin üzerlerine yüklendiğini söyledi. Erdoğan, "Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız" diye sözlerini sürdürdü.

Türkiye'nin 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'yi dize getiremedikleri için ekonomik savaş ilan ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. 36 milyar dolarla bu işe girdik ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik" dedi.

"Kur oyunlarını boşa çıkaracağız"

Dövizdeki kur oyunlarını da boşa çıkaracaklarını savunan Erdoğan, "Ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara euroya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Rusya'dan alınan doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda anlaştıklarını söyleyen Erdoğan, iki yılda alınan doğalgaz için indirim farkı olarak Türkiye'ye 1 milyar dolar ödeme yapılacağını da sözlerine ekledi.

DW/HS,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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