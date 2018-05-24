Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören İstanbul'da yaşamını yitirdi. Demirören'in ölüm haberini kamuoyuna İstanbul Gayrettepe'deki Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Özgür Şamilgil açıkladı. 79 yaşındaki Demirören, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

31 Mayıs'tan bu yana yoğum bakımda olan Demirören'in cenazesi, Pazar günü Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Erdoğan Demirören'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Demirören Holding, geçen aylarda bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyon kanallarının yanı sıra Doğan Haber Ajansı'nı da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın almıştı. Böylece Demirören Holding, Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi hâline gelmişti. Enerji alanındaki yatırımlarıyla bilinen Demirören Holding medya sektörüne 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den alarak girmişti.

Demirören Holding'in ilk şirketi, Bursa İnegöl doğumlu Erdoğan Demirören'in, 1957 yılında babasının ölümü üzerine başına geçtiği "Oto Kolaylık" adlı aile şirketiydi. Sirkeci'de bulunan ve otomobil yedek parça ithalatı yapan bu şirketle iş hayatına atılan Erdoğan Demirören, enerji sektörüne ise 1972 yılında Milangaz'ı satın alarak girmişti.

En zengin Türkler listesindeydi

Erdoğan Demirören, Forbes Türkiye'nin bu yılki "En Zengin 100 Türk" listesinde 850 milyon dolarlık servetiyle 45'inci sırada yer almıştı.

Erdoğan Demirören evli ve üç çocuk babasıydı. Oğullarından Yıldırım Demirören, 2012 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Yıldırım Demirören, 2004-2012 yılları arasında da Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığını yapmıştı.

DW/CÖ,HS

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