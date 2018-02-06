Erdoğan: Dışarıdan hazır savunma ürünü alınmayacak | TÜRKİYE | DW | 06.02.2018

Ankara'da AKP'nin meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında Türkiye'nin gelecekteki planlarına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı bir tecrübe yaşadıklarını belirterek "İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok hepiniz tahmin edersiniz" dedi.

Türkiye'de tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi, acil durumlar dışında kesinlikle dışarıdan almayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Gerekirse daha çok zaman harcayacak, daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası sanayi kuruluşlarıyla işbirliğine elbette varız. Ama bu asla hazır alım şeklinde olmayacak. Bizim denetimimizde ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yürüyecektir" şeklinde konuştu.

"Operasyonlar sürecek"

Konuşmasında Zeytin Dalı harekatına da değinen Erdoğan, operasyonların İdlib ile devam edeceğini söyledi. Erdoğan, ABD'den gelen eleştirilere yanıt olarak, "Bize 'ne zaman bitireceksiniz' sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan’daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak’taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hâlâ oradasınız" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye tarafından terör örgütleinin taciz atışı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu görüyor mu Amerika? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize 'Münbiç’ten çıkacağız' dediler. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı. Biz Münbiç’e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."

"ABD'ye terör örgütleri ile işbirliği yapmamalarını söylediklerini" ifade eden Erdoğan, "Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO’da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabii ülkemde bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız" dedi.

Afrin'de Türk askerinin başarı sağladığını ifade eden Erdoğan, şimdiki hedeflerinin de Afrinlileri Afrin'e geri döndürüp yaşam koşulları hazırlamak olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'e, Trump'a Suudi Arabistan'a bu konuda nasıl bir destek vereceklerini sorduğunu da dile getirdi.

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe