Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP hükümetindeki bakanların 24 Haziran seçimleri kapsamında Almanya'da kampanya düzenlemeyi planlamadığı bildirildi.

Dpa ve AFP ajanslarının Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Ankara'dan yapılan açıklamada "Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya'da Türk vatandaşlara yönelik konuşma yapması planlanmıyor" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Almanya'da Avrupalı olmayan siyasetçilere seçimlerden üç ay önce seçim etkinliği düzenlememe yönündeki yasağa atıfta bulunularak, "Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli" ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasına, diğer önemli duyurularda olduğu gibi resmi internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında yer verilmedi.

Türkiye'de medyada yer alan haberlerde Türk hükümetinden siyasetçilerin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Bosna Hersek'te büyük bir seçim etkinliği düzenleyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'yı ziyaret ederek konuşma yapacağı bu etkinliğe farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de gitmesi bekleniyor.

Almanya'dan seçim etkinliği yasağı

Türkiye'de geçen yıl düzenlenen Anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenleme girişimleri tartışmalara neden olmuştu. Alman hükümeti bunun üzerine Avrupalı olmayan siyasetçilerin seçimlerden üç ay önce Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesini yasaklamıştı.Almanya'da Türk hükümetinden siyasetçilerin planladığı etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Erdoğan etkinliklerin iptal edilmesine tepki göstererek, Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuş, bu açıklama Alman siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Avusturya da Türk siyasetçilerin seçim etkinliklerine sıcak bakmıyor.

dpa, AFP / HT, GY

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