Erdoğan: Afrin'den sonra Menbiç'i teröristlerden arındıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. Ancak ABD, YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile IŞİD'le mücadelede kapsamında işbirliği yapıyor. Bu konu nedeniyle iki ülke ilişkileri bir süredir gergin seyrediyor. TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin operasyonunu başlatmasında, ABD'li yetkililerin SDG ile bir sınır güvenlik gücü oluşturacağını duyurması etkili olmuştu.

Heather Nauert

Menbiç'teki ABD askerlerinin durumu

Türkiye'nin Afrin'den sonra yöneleceğini açıkladığı Menbiç'te YPG güçlerinin yanı sıra ABD askerleri de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Perşembe günkü basın brifinginde, Türkiye'nin olası bir bombardımanına karşı Menbiç'teki ABD askerlerinin başka bir bölgeye taşınıp taşınmadığına dair soruya yanıt veremeyeceğini belirtmişti. Bu konuda bilgisi olmadığını belirten Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türk mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Washington'ın Menbiç konusunda "herhangi bir kırmızı çizgi çizip çizmediğine" ilişkin soruya ise, "Bu konuda Türklere karşı çok açıktık" diye cevap verdi.

Ayrıntıya girmekten kaçınan Nauert, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dâhil Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde "hiçbir şekilde Menbiç’i kapsayacak biçimde tansiyonun yükseldiğini görmek istemedikleri konusunda çok açık olduklarını" ifade etti. ABD'li sözcü, Menbiç'in "büyük endişe" yaratacak bir bölge olacağını açık şekilde Türk yetkililere ifade ettiklerini sözlerine ekledi.

TSK: 343 terörist etkisiz hâle getirildi

Öte yandan Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü operasyonla ilgili bilgilendirme yapan Genelkurmay Başkanlığı, “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

DW/Reuters,SSB/CÖ

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