 Erdoğan: Afrin’de kontrol sağlandı | TÜRKİYE | DW | 18.03.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan: Afrin’de kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin şehir merkezinin "08:30 itibarıyla kontrol altına alındığını" açıkladı. 

Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı töreninde konuşan Erdoğan, "Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını de en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız" dedi. 

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor" diye konuştu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hasabı üzerinden yaptığı açıklamada da, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun'' ifadelerine yer verildi.

DW/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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