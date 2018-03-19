 Erdoğan: Afrin’de kontrol sağlandı | TÜRKİYE | DW | 18.03.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan: Afrin’de kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin şehir merkezinin "08:30 itibarıyla kontrol altına alındığını" açıkladı. 

Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı töreninde konuşan Erdoğan, "Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını de en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız" dedi. 

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor" diye konuştu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

TSK’nın internet sayfasında yer alan açıklamada "Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bozdağ: Henüz işimiz bitmedi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Büyük ve sembol yer, Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ancak tuzakların temizlenmesi sürüyor. Ama henüz işimiz bitmedi" dedi.

"Hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak" diyen Bozdağ "Alt ve üst yapı imar/ihya edilecek; gıdaya/sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak; yaralar sarılacak; huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek" ifadelerinde bulundu.

'Savaş yeni bir evreye girmiştir'

PYD eski eş başkanı Salih Müslim Twitter hesabı üzerinden "Bir savaştan çekilmek savaşı kaybetmek ve mücadeleyi bırakmak anlamına gelmez. Mücadele sürecek ve Kürt halkı planlanan soykırıma karşı kendilerini savunmayı sürdürecek. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak" açıklamasında bulundu.

Afrin Özerk Yönetimi Yürütme Meclisi Eş Başkanı Osman Şeyh İsa ise yaptığı açıklamada "Türk işgaline ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’na karşı yürütülen savaş sıcak çatışmadan vur-kaç taktiğine doğru yeni bir evreye girmiştir" dedi.

Şehirde hâlâ Kürt militanların bulunduğunu söyleyen İsa, birliklerin ellerine geçen her fırsatta Türk ordusunu ve ÖSO’yu hedef alacağını belirterek "Şehrin her yanındaki birliklerimiz onlar için bitmeyen bir kâbus olacak" diye konuştu. İsa Kürt militanların "eşsiz bir azim ve direniş gösterdiklerini" ancak daha kötü bir felaketten kaçınmak için sivillerin kentten tahliyesine karar verildiğini" söyledi. 

DW,rtr,dpa,AP/SÖ,EC
© Deutsche Welle Türkçe

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