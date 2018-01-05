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DÜNYA

Erdoğan: ABD ile ikili anlaşmalar hükmünü yitirmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla davasında çıkan kararın ardından ABD'ye yönelik sert açıklamalar yaptı.

Türkei Istanbul Erdogan präsentiert Pläne für Opernhaus (Getty Images/AFP/O. Kose)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Hakan Atilla davasıyla ilgili ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı" diyen Erdoğan, "Böyle bir adalet anlayışı olamaz, ondan sonra da dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar" tepkisinde bulundu.

Erdoğan, ABD'ye ağır suçlamalar yönelterek "Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar. Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları sene 99, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri, 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini nazarı itibara almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? Öyleyse aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecektir" diye konuştu.

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde yargılandığı davada ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a ambargoları düzenleyen Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtecilik ve kara para aklamak için kumpas kurmak suçlarından suçlu bulunmuştu. Yargıç, Atilla'ya verilecek ceza ile ilgili kararını 11 Nisan'da açıklayacak.

DW/DHA/BK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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