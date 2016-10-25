 Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM′yi yıktık | TÜRKİYE | DW | 31.03.2018
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TÜRKİYE

Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin açılış konuşmasında Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin olarak "Çatlayın patlayın bak yıktık" dedi.

Türkei Erdogan in Hagia Sophia (picture alliance/AP Photo/K. Ozer)

Erdoğan, Ayasofya Müzesi'ndeki Yeditepe Bienali'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nde İstanbul Yeditepe Bienali açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de kültür ve sanat ile sanatçılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur" diyen Erdoğan, "Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir" şeklinde konuştu.

Türkei Erdogan in Hagia Sophia (picture alliance/AA/S. Cagdas)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin açılış konuşmasını yaptı

Erdoğan, "Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit" olduklarını söyledi. "Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların" neler yaşadığını bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna destek veren sanatçılara da benzer bir tutum sergilendiğini dile getirdi. Erdoğan, "Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar" dedi.

"Çatlayın patlayın bak yıktık"

Kültür ve sanat alanında tabuları yıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük fiziki mekana sahip çıkma dönemi iktidarımız döneminde olmuştur. Onlar yıktılar biz yaptık" dedi.

Türkei Erdogan in Hagia Sophia (picture alliance/AP Photo/K. Ozer)

Bienalin açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi

Erdoğan, bu çerçevede konuşmasında 2013 yılındaki Gezi eylemleri sırasında protesto edilen konular arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi'ne ilişkin açıklamalar da yaptı. Erdoğan, "Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da çok bağırdı o ‘Geziciler.' İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın patlayın bak yıktık" şeklinde konuştu. Buranın "çok önemli kültür, sanat ve gösteri merkezi olacağını" söyleyen Erdoğan, sözlerini "On yıllar boyunca kültür ve sanat alanına hakim olan adeta burayı kendi arka bahçeleri gibi gören zümrenin tahakkümüne son verdik" şeklinde sürdürdü.

DHA/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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