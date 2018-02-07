Enerji dönüşümü: Hedef sürdürülebilir kentler | YAŞAM | DW | 10.03.2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre dünyada insanlardan kaynaklanan karbondioksit salınımının yüzde 70'inden kentler sorumlu. Motorlu taşıtlar, ısınma, soğutma ve ışıklandırma sistemleri aralıksız işlerken enerji tüketimini körüklüyor ve karbondioksit salınımını arttırıyor. Ancak giderek daha fazla sayıda kent de sürdürülebilir hale gelmek ve nihai olarak iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için enerji ihtiyacını yenilebilir kaynaklara doğru kaydırmaya gayret ediyor.

Dünya çapında 570 kent bu alanda attığı adımları kâr amacı gütmeyen CDP adlı bir sivil toplum kuruluşuna (STK) ileterek kuruluşun hazırladığı rapora katkıda bulundu. Kuruluşun hazırladığı rapora göre listedeki 100'den fazla kent, elektrik üretiminin en az yüzde 70'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlarken 40'ın üzerinde kent de enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.

Bu kulağa etkileyici geliyor, ancak elektrik her şey değil. Kentler ısınma ve taşımacılık için hâlâ yüksek miktarda enerji tüketmeye devam ediyor. Ayrıca "yenilenebilir” kelimesi her zaman çevreye duyarlı anlamına gelmiyor. Listede ismi geçen 40 kentin çoğu enerji üretimini hidroelektrik santrallerden karşılıyor. Barajların çevreye bıraktığı olumsuz etkiler ortada ve iklim değişikliği nedeniyle hidroelektrik enerji üretiminin olumsuz yönde etkilenmesinden endişe ediliyor.

Yenilenebilir kentler iklim için anahtar

Dünya nüfusunun yarısı artık kentlerde yaşıyor ve bu kişilerin yüzde 90'ından fazlası Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalite standartlarından düşük bir ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

Kentte yaşamanın insanlığın ve gezegenin üzerinde oynadığı olumsuz etkiyi düşürmek için şüphesiz birçok şey yapılabilir. CDP'nin listesine giren kentlerin gönderdiği veriler başlangıcı yapmış bile.

DW'ye konuşan CDP Kentler Direktörü Kyra Appleby, "Kentlerin büyük hırsları var ve büyük adımlar atıyor” diyor.

Örneğin Birleşik Krallık'ta 80'den fazla kent ve kasaba UK100 programı kapsamında 2050'ye kadar enerji üretimlerinin tümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılama taahhüdünde bulundu.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik tüm enerji ihtiyacını jeotermal ve hidroelektrik kaynaklardan sağlıyor. İsviçre'nin Basel kentinin ise tüm enerjisi kendisine ait yenilenebilir enerji ile çalışan bir santralden karşılanıyor.

DW'ye konuşan ve yeşil enerji teknolojisi danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Navigant Research isimli kuruluşun Araştırma Direktörü Eric Woods da birçok Avrupa kentinin sadece elektrik için değil, aynı zamanda ısıtma ve ulaşım için de yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini kaydediyor.

Yeşil enerji üretim maliyetinin düşmesi de bu dönüşüme olumlu katkıda bulunuyor. 2017 yılında teşvik almadan üretilen yenilenebilir enerji 30 ülkede en ucuz elektrik seçeneği olarak kayda geçti. Ayrıca yenilenebilir enerji üretiminin 2020 itibarıyla fosil yakıtlardan üretilen enerjiden daha ucuz hale gelmesi öngörülüyor.

ABD uyanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın enerji dönüşümüne direnç göstermesine karşın, belki de onun sayesinde, ABD kentleri bu konudaki çabalarını arttırmış durumda.

Ülkede 58 kent yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdünde bulundu. Bu kentlerden Atlanta ve San Diego'nun da bulunduğu 46 büyük şehir, Trump'ın seçilmesinden sonra böyle bir açıklama yaptı.

İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Vaatleri isimli girişim de kırsal alandaki yerleşimlerin enerji dönüşümünde büyük bir itki oluşturdu. Günümüzde tüm dünyada 7 binden fazla kent ve yerel yönetim iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçti.

ABD'deki Seattle da dâhil olmak üzere üç kent enerji üretiminin yüzde 70'inden fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Ancak yine hidroelektrik santraller enerji üretiminde en büyük paya sahip.

CDP verilerine göre ABD'nin Vermont eyaletindeki Burlington kenti tüm enerji ihtiyacını biyokütle, hidroelektrik, güneş ve rüzgârdan sağlıyor. Çevre ve iklim değişikliği alanında faaliyet gösteren bir başka STK olan Sierra Club verilerine göre ise Burlington bu alanda tek değil: Colorado'daki Aspen, Kansas'daki Greensburg, Missouri'deki Rock Port ve Alaska'daki Kodiak Island küçük kentler olabilir, ancak fosil yakıtlardan üretilen elektrik tüketimini tamamıyla sonlandırmış durumda.

Çıkarılacak dersler

Yenilenebilir enerjiye giden yol yeterli ve etkin yönetişimden geçiyor. Kendi santrallerine sahip olan Basel ve Kopenhag gibi bazı kentlerin enerjilerini nereden ve nasıl alacaklarına dair ellerinde daha fazla güç bulunuyor.

Navigant Research'ten Woods "Kentlerin, enerji üretiminde daha fazla kontrole ve yerel üretimde daha fazla desteğe ihtiyacı var” diyor. Yerel yetkililer bu konuda genellikle ulusal çaptakilerden daha etkin faaliyet göstermekle birlikte, aynı zamanda ulusal enerji politikalarından dolayı da sınırlandırılıyorlar.

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Her kentin mevcut imkânlarına göre farklı enerji kaynağı seçenekleri bulunuyor. Örneğin Avrupa'da enerji dönüşümü konusunda faaliyet gösteren bir kurum olan Enerji Kentleri'nin AB İşleri Yöneticisi Alix Bolle'ye göre İsviçre'nin Cenevre kenti, aralarında Birleşmiş Milletler'in merkezinin de bulunduğu 400'den fazla binayı kıyısında bulunduğu Leman Gölü'nün suyu ile soğutuyor.

İhtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılayacak kentlerin tümünün kaynakları aynı olmasa bile, yerelleştirilmiş dönüşümleri, çeşitli yöntemlerin denenmesinde imkân sağlayabilir ve bu kentler birbirlerinin deneyimlerinden ders çıkarabilir.

AB bünyesinde faaliyet gösteren resmi bir kurum olan Avrupa Yenilenebilir Enerji Kaynakları Forumu tarafından desteklenen UK100 ve Yenilenebilir Ağ Platformu gibi girişimler böyle bir dönüşümü teşvik ediyor.

Bolle, "Kentler, birbirlerinin deneyimlerinden ders çıkarma ve risklerin üstesinden gelmek için benzer çözümler üretme konularında çok istekli” diyor.

Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ise bu enerji dönüşümünün kapsayıcı ve içerici bir süreç olması gerektiğini savunuyor. Kuruma göre kent halkları ve yerel sanayi karar alma süreçlerine dâhil edilerek herkesin üzerine düşeni yapması sağlanmalı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) "Tek Dünya Kentleri Yarışması”ndan sorumlu Carina Borgström-Hansson, DW'ye yaptığı açıklamada yerel özel sektörü süreçlere dâhil ederek enerji dönüşümünün girişimciliği ve istihdamı teşvik etmesinin sağlanabileceğini kaydediyor.

Borgström-Hansson, Kanada'nın Vancouver kentinin, yerel işletmeleri süreçlere dâhil ederek tüm kentin elektrik ihtiyacının yüzde 98'inin yenilenebilir enerjiden sağlanmasının mümkün hale geldiğini örmek gösteriyor.

Enerji sistemini yeniden şekillendirmek şüphesiz ciddi bir altyapı yatırımı gerektiriyor. Ancak kentlerimizdeki karbon izlerini silmek için yapabileceğimiz birçok basit şey bulunuyor.

Borgström-Hansson ulaşım taşımacılığının elektrikli hale getirilmesi çok önemli diyor, ancak hepimiz ulaşımımızı bisiklet ya da yaya olarak gerçekleştirebiliriz diye ekliyor.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 1. Daha az kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı Sera gazlarının çoğunluğu enerji santralleri, sanayi ve taşıtlar nedeniyle oluşuyor. Binaları ısıtmak sera gazı emisyonlarının yüzde 6’sına neden oluyor. Kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı azaltılıp enerji verimli kullanılırsa iklim de korunmuş olur.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 2. Kendi ürettiğin temiz elektrik Ayrıca artık elektrik; kömür, petrol ve enerji santrallerinden gelmek zorunda değil. Alternatifler mevcut, hem de daha ucuza. Elektriği kendimiz kolayca üretebiliriz, hatta üstelik ihtiyacımızdan da fazla. Çatılarda güneş panelleri için bir sürü yer var. Bu teknoloji artık yerleşmiş durumda.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 3. İyi fikirlere destek Gittikçe daha fazla belediye, şirket ve kuruluş yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor ve temiz enerji satıyor. Bu güneş parkı Almanya’nın Saerbeck ilçesinde. 7 bin 200 nüfuslu bu örnek ilçe ihtiyacından fazla elektrik üretiyor. Fotoğrafta ABD’den gelen bir inceleme heyeti görülüyor.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 4. İklime zarar veren şirketlere para yok Gittikçe daha fazla vatandaş, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, üniversiteler ve şehirler fosil yakıt şirketlerinden paralarını çekiyor. Münster, Almanya’da bu tasfiye hareketine katılan ilk kent oldu. Buna şimdiye kadar dünya çapında 57 kent dahil oldu. Küresel hareket oldukça ses getirici. Zira herkes katılabilir.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 5. Bisiklete, otobüse ve trene bin Bisiklet, otobüs ve trene binmek daha az karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Otomobil ile karşılaştırıldığında bir otobüs beş kat, hatta elektrikle çalışan bir tren 15 kat daha fazla çevre dostu. Amsterdam’da çoğu kişi bisiklete biniyor. Kent genelinde bisikletle ulaşımı kolaylaştırmak için geniş bisiklet yolları var.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 6. En iyisi uçmamak Uçmak iklime son derece zararlı. İklim hedeflerine ulaşabilmek için her dünya vatandaşının yılda ortalama en fazla 5,9 ton karbondioksite neden olması gerekiyor. Ancak bir kez Berlin-New York arasında gidiş dönüş uçan bir kişi 6,5 ton karbondioksit salınımına neden oluyor.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 7. Daha az et yiyin İklim için tarım da sorun teşkil ediyor. Pirinç tarımı ve sığır, koyun ve keçilerin sindirimi sırasında atmosfere zararlı metan gazı üretiliyor. Hayvancılık ve büyüyen küresel et tüketimi ve buna bağlı olarak hayvan yemi olarak kullanılan soyaya olan talebin artması eleştiriliyor. Zira soya ekimi yapmak için yağmur ormanları kesiliyor.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 8. Organik gıda satın alın Özellikle azot oksit iklim için zararlı. Küresel sera etkisindeki payı yüzde altı. Bu gazın salınımına elektrik santralleri ve motorların yanı sıra endüstriyel tarımda suni gübre kullanılması sebep oluyor. Suni gübre kullanımı organik tarımda yasak. Bu nedenle daha az azot oksit açığa çıkıyor. Bu da iklimin korunmasına yardımcı oluyor.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 9. Sürdürülebilir yapı ve tüketim Çelik ve çimento üretimi sırasında çok fazla karbondioksit açığa çıkarken buna karşılık ahşap ve bambu büyürken karbondioksiti tutuyor. Bilinçli inşaat malzemesi seçimi iklimin korunmasına yardımcı olur. Aynı şey günlük tüketim için de geçerli. Örneğin her masaj ve saç yapımı için fosil enerjiye ihtiyaç yok. Aynı şekilde kullanıldıktan sonra atılan plastik bardaklar da şart değil.

İklimi korumak için neler yapılabilir? 10. Sorumluluk üstlenmek Dünyadaki bütün çocuklar ve onların çocukları iklim felaketi olmadan yaşamaları için sera gazları nasıl önlenebilir? Bu öğrenciler temiz enerjiden etkilenmiş ve gelecekleri için bir şans olarak görüyorlar. Bunu gerçekleştirmek için herkes yardımcı olabilir. © Deutsche Welle Türkçe Hazırlayan: Gero Rueter



Irene Banos Ruiz

© Deutsche Welle Türkçe