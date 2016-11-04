 Endonezya’da üç kiliseye intihar saldırısı | DÜNYA | DW | 13.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Endonezya’da üç kiliseye intihar saldırısı

Endonezya’da altı kişilik bir aile Hristiyanların pazar ayini sırasında üç kilisiye intihar saldırısı düzenledi. IŞİD’in üstlendiği saldırılarda failler dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Selbstmordanschlag in Surabaya Indonesien (Reuters/Antara Foto/M. R. Hidayat )

Endonezya'nın ikinci büyük kenti olan Surabaya'da altı kişilik bir ailenin üç kiliseye düzenlediği intihar saldırısında failler dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Doğu Java Polis Sözcüsü Frans Barung Mangera basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Baba, patlayıcı taşıyan Avanza marka bir otomobil kullanıyordu ve aracı kilisenin girişine çarptırdı" dedi. Saldırganın eşi ve iki kızının bir başka kiliseye saldırdığını söyleyen Mangera "diğer iki çocuğun da motosikletle üçüncü bir kiliseye saldırdığını ve dizlerinin üzerinde taşıdıkları bombayı" patlattıklarını söyledi.

Endonezya polisi, kızların 9 ve 12 yaşında olduğunu, motosiklet kullanan oğlanların ise 16 ve 18 yaşında olduğunu açıkladı.

Anschlagsserie auf Kirchen in Indonesien (picture-alliance/AP Photo/Trisnadi)

Saldırıyı IŞİD üstlendi

İlk saldırının motosikletli kardeşler tarafından Santa Maria Kilisesi'ne düzenlendiği kaydediliyor. Saldırı olduğu sırada kilisede sabah ayininin tamamlanmış olduğu ve cemaatin ikinci bir ayine hazırlandığı belirtiliyor. İkinci saldırının baba tarafından Pentikostal Kilisesi'nin otoparkında gerçekleştirildiği kaydediliyor. Son olarak Endonezya Hrıstiyan Kilisesi'nin girişinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan kapalı kadının üzerindeki patlayıcıları patlattığı belirtiliyor.

Polis saldırıyı düzenleyen ailenin Suriye'den dönen ve IŞİD sempatizanı olan 500 kişi arasında bulunduğunu belirtti.

Anschlagsserie auf Kirchen in Indonesien (picture-alliance/AP Photo/Trisnadi)

Saldırının arkasında IŞİD'den ilham alarak kurulan Cemaa Anşarut Devla adlı örgütün olduğu tahmin ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesinde yer alan çatı örgütünün bünyesinde yüzlerce IŞİD sempatizanı olduğu sanılıyor. IŞİD,  kendisine bağlı Amak haber ajansı üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Saldırıların düzenlendiği bölgeyi ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo açıklamasında, "Toplum üyeleri, polis ve hatta masum çocuklar arasında kurbanlar verilmesine neden olan bu eylem barbarca ve insanlık sınırlarının ötesinde" ifadelerini kullandı.

Reuters / EC, SÖ

 ©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

'Saldırganlar IŞİD sempatizanı'

Cakarta Emniyet Müdürü, başkentte düzenlenen terör saldırılarının faillerinin IŞİD sempatizanı olduğunu açıkladı. (14.01.2016)  

Benzer içerik

Syrien IS Kämpfer Symbolbild

Bağdadi'nin mesajında hangi ipuçları gizli? 04.11.2016

IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi 3 Kasım 2016 tarihinde uzun bir aradan sonra bir ses kaydı yayınladı. Uzman Serhat Erkmen, Bağdadi'nin konuşmasının bir takım ipuçları taşıdığı için önemli olduğu görüşünde.

Katar Außenminister

Katar 'oturup konuşmak' istiyor 06.06.2017

Körfez ülkeleriyle yaşanan krizle ilgili Doha'dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı, "Süper güç değiliz. Oturup, konuşmak istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırımları, "Doğru bulmuyoruz" diyerek eleştirdi.

USA Aufnahme vom 11. September 2001

11 Eylül'den bu yana terör 11.09.2016

11 Eylül saldırılarından bu yana dünya radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırıları ile sarsılıyor. Sadece Batı ülkeleri de değil. 11 Eylül saldırılarını izleyen 15 yılın bilançosunu çıkardık.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Irak seçimleri: Şii lider Sadr önde

IŞİD'in mağlup edilmesinin ardından Irak'ta yapılan ilk resmi genel seçimleri Şiiler önde götürüyor. Seçim komisyonu oyların yarısından fazlasının sayıldığını ve Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğunu açıkladı. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 