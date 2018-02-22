 Elon Musk Mars için tarih verdi | YAŞAM | DW | 12.03.2018
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YAŞAM

Elon Musk Mars için tarih verdi

Amerikan uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, teknoloji fuarı South by Southwest'de (SXSW) Mars'a yolculuk projeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

USA Tesla Elon Musk (Reuters/J. Skipper)

ABD'li uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD'nin Austin kentinde düzenlenen South by Southwest (SXSW) fuarında Pazar günü yaptığı konuşmada, insanlığın Mars'ta yaşamını sürdürebilecek bir koloni kurmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Musk, Mars'ın Ay'a göre Dünya'dan çok daha uzak bir mesafede olduğunu, bu yüzden de insanlığın olası bir 3.Dünya Savaşı karşısında daha güvende olacağını söyledi.

Musk, "Şayet 3. Dünya Savaşı meydana gelirse, başka bir yerde insanlığın devamını -geride kalanları karanlık çağdan bir an önce çıkaracak bir medeniyeti- garanti altına almalıyız" dedi.

Musk, Mars'a yolculuk planlarını ilk kez 2016 yılında açıkladı ve o tarihten beri bu doğrultuda elde ettikleri aşamaları kamuoyu ile paylaştı. 

İlk deneme uçuşu 2019'da

SpaceX'in kurucusu, Austin'deki konuşmasında Mars yolculuğu için tarih de verdi.

Musk, Mars'a gidecek ilk gezegenler arası uzay gemisininn inşaatının sürdüğünü ve gelecek senenin ilk yarısında denemelerin BFR roketiyle başlayacağını tahmin ettiğini söyledi. Musk, ilk etapta kısa uçuşların yapılacağını ifade etti.

Hedef 2024 demişti

Musk, Eylül 2017'de Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Uluslararası Astronotlar Kongresi'nde Mars projesiyle ilgili yeni detaylar paylaşmış ve Mars için geliştirilecek BFR'nin saatte 27 bin kilometre hıza çıkabileceğini söylemişti.
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Mars'ta şehir kurma planı

Musk, Dünya'daki en uzak iki mesafe arasındaki yolculuğun bir saatin altına ineceğini, New York-Tokyo uçuşunun ise 30 dakikaya düşeceğini ifade etmişti. ABD'li girişimci planlarında bir terslik olmazsa, insanlık 2024 yılında Mars'ta kolonileşmeye başlayabileceğini söylemişti.

DW/AFP,MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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