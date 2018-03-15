Ege′de mülteci teknesi battıı: Dördü çocuk 16 kişi öldü | AVRUPA | DW | 17.03.2018

Ege Denizi'nde bir mülteci teknesinin batması sonucu dördü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Didim yakınlarındaki Yunan Eşek Adası (Agathonisi) açıklarında batan tekneden ancak üç mültecinin kurtulabildiği açıklandı.

Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri Cumartesi günü Alman haber ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada, hayatta kalan mültecilerin batan teknede en az 20 ya da 21 kişi olduğu bilgisini verdiklerini aktardı. Yetkililer, teknenin yerinin tespit edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini aktardı.

Yunan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Türk tarafının da kendi kara sularında arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi. Yunan Göç Bakanı Dimitris Vitsas, olaya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'den yola çıkan teknenin batmasından insan tacirlerini sorumlu tuttu.

Resmi verilere göre 2018 yılı başladığından bu yana Ege Denizi'nde ilk kez mülteci faciası yaşandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2017 yılında 54, 2016 yılında 441 ve mülteci krizinin patlak verdiği 2015 yılında ise 799 mülteci Ege Denizi'nde hayatını kaybetti.

Yunan adalarına kaçan mültecilerin sayısı Türkiye ve AB arasındaki mülteci anlaşmasının ardından düşmüştü.

Mülteci mutabakatının ikinci yılı

Pazar günü Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatının ikinci yılı doluyor. Mülteci mutabakatına ve Balkan rotasının büyük oranda kapatılmış olmasına rağmen Türkiye'den haftada yaklaşık 300 mültecinin Yunan adalarına geçtiği belirtildi.

Yunanistan'daki mülteci kamplarında yaklaşık 13 bin 500 mülteci bulunuyor. Mülteci mutabakatına göre Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollardan geçen Suriyeliler Türkiye'ye geri iade edilirken, AB geri iade edilen her bir Suriyeliye karşılık Türkiye'den bir Suriyeli kabul ediyor.

Yunanistan'daki geri iade işlemlerinin ağır aksak yürümesi nedeniyle Türkiye'ye 2016-2018 yılları arasında 1564 Suriyeli gönderildi. Ayrıca Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşma uyarınca 600 Suriyeli mülteci daha Türkiye'ye geri gönderildi.

Karşılığında ise Türkiye'den 12 bin 489 Suriyeli, Avrupa ülkelerine kabul edildi. Almanya 4313, Hollanda 2608, Fransa 1401 ve Finlandiya 1002 Suriyeli mülteciyi kabul ederken AB içinde Macaristan, Polonya, Çekya, Bulgaristan ve Danimarka mutabakat kapsamında hiç mülteci kabul etmedi.

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DW/dpa, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe