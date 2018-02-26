 Ed Sheeran dünyanın en çok satanı oldu | YAŞAM | DW | 26.02.2018
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YAŞAM

Ed Sheeran dünyanın en çok satanı oldu

İngiliz şarkı yazarı ve yorumcusu Ed Sheeran, 2017 Mart'ında çıkan "Divide" albümüyle yılın en çok satan şarkıcısı oldu. İkinci sıradaki Drake'iyse Taylor Swift takip etti.

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Ed Sheeran

İngiliz pop şarkıcısı Ed Sheeran'ın, Mart 2017'de piyasaya çıkan "Divide" albümü ile geçen yıl Kanadalı rapçi Drake'i koltuğundan ederek dünyanın en çok satan müzisyeni olduğu açıklandı.

Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu (IFPI) tarafından Pazartesi günü Londra'da yapılan açıklamada, "Shape of You" ve "Perfect" single'larını içeren ve dünya çapında milyonlarca kopya satan albümün 36 ülkede "multi platin" olduğu belirtildi. IFPI, bir sanatçının aynı yıl hem "en çok satan albüm" hem de "yılın single'ı" başarılarına erişmesinin bir ilk olduğunu söyledi.

Ed Sheeran'ın plak şirketi Warner Music Group, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ed gerçekten muhteşem bir şarkı yazarı ve vokalist, hikaye anlatma ve insanlara hissettirme kabiliyeti de onu diğer sanatçılardan ayırıyor" dedi.

Drake'in albümü "More Life" 2017 yılının başarı listesinde ikinci sırada gelirken, Taylor Swift'in "Reputation" albümü ise Kasım ayında yayınlanmasına rağmen üçüncü sırada yer aldı.

2009 ve 2010 yıllarında müziğini internet üzerinden yayınlayarak ün kazanan 27 yaşındaki Sheeran, geçen ay 11 yaşından beri tanıdığı çocukluk arkdaşı Cherry Seaborn ile nişanlandığını duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,AFP/BÜ,BÖ

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