 DW′nin InfoMigrants platformu artık beş dilde | YAŞAM | DW | 11.06.2018

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YAŞAM

DW'nin InfoMigrants platformu artık beş dilde

DW'nin sığınmacıları bilgilendirmeyi amaçlayan InfoMigrants platformu artık Afgan sığınmacılara da anadillerinde ulaşacak. Platform İngilizce, Fransızca ve Arapça'nın yanı sıra Peştu ve Dari dillerinde de yayın yapacak.

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Deutsche Welle'nin (DW) sığınmacılara yönelik internet portalı "InfoMigrants” artık beş dilde yayınlanacak. Sığınmacılar platformdaki içeriklere  İngilizce, Arapça ve Fransızca'nın yanı sıra Dari ve Peştu dillerinde de ulaşabilecekler. Bu iki dil, hem Almanya hem de Avrupa çapında çok sayıda Afgan sığınmacının anadili olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

DW'nin Bonn'da düzenlediği Küresel Medya Forumu'nda platformun söz konusu iki yeni dilini müjdeleyen DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Almanya'ya gelen sığınmacı sayısında düşüş gözlemlenmesine karşın sığınmacılar için bilgilendirici içerikler sağlamanın kendileri için önemini koruduğuna işaret etti. Limbourg, bu tür girişimlerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yükselen popülist ve yabancı düşmanı hareketler göz önüne alındığında daha da fazla önem kazandığını vurguladı.

"Geri döneceğiz ve Suriye'yi yeni baştan inşa edeceğiz”

DW'nin France Medias Monde ve İtalyan haber ajansı ANSA'nın ile ortak projesi olan InfoMigrants, 2017 yılının Mart ayında hayata geçirildi. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen proje, ülkelerinden ayrılmayı düşünen sığınmacı ve göçmenlere kaçış yolunda karşılaşabilecekleri zorluklar ve gitmeyi düşündükleri ülkelerdeki koşullar gibi konularda bilgi sağlamayı hedefliyor. Girişim, bu aydınlatıcı içeriklerin yanı sıra sığınmacılara kendi tecrübelerini paylaşabilecekleri bir platform da sunuyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden büyük başarı kazanan video içerikleri arasında yer alan "Fact check” iltica konusunda yayılan söylentileri tespit ederek gerçekleri ortaya koymayı hedefliyor. Proje, yine sosyal medya üzerinden #Messagebackhome (Evine mesaj gönder) etiketiyle sığınmacılara ülkelerinde geride bırakmak zorunda kaldıkları sevdiklerine seslerini duyurma ve mesaj verme imkanı tanıyor. Örneğin Suriyeli Halah Alhayik şu satırları yazıyor: "Geri döneceğiz ve Suriye'yi yeni baştan inşa edeceğiz.”

DW/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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