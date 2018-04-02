Duma'daki tahliyeler durduruldu

Suriye'de rejim güçlerinin Şubat ayında başlattığı operasyonlardan önce muhaliflerin kalesi konumunda olan Doğu Guta bölgesinin en büyük kasabası Duma'da hafta başında başlayan tahliye işlemleri Perşembe akşamı askıya alındı.

Muhaliflerle Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen tahliyelerle, Duma'daki en büyük silahlı grup olan İslam Ordusu (Ceyş'ül İslam) mensupları ve aileleri kasabadan ayrılıyordu. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ancak Suriye resmi haber ajansı SANA, tahliye işlemlerinin muhalifler arasındaki anlaşmazlıktan ötürü durdurulduğunu ve bu sorunun "çözülmesi için muhaliflere izin verildiğini" duyurdu.

Tahliye işlemleri için rejim tarafından kasabaya gönderilen 20 otobüsün bu yüzden geri döndüğünü bildiren SANA, söz konusu gelişmeye rağmen anlaşmanın sürdüğünü belirtti.

Müzakereler sürüyor

İslam Ordusu içindeki bazı üyelerin Duma'daki mevzilerini terk etmeye yanaşmadığına dair iddialar bulunduğunu aktaran AFP haber ajansı, anlaşmanın revize edilmesi için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, ajansa yaptığı açıklamada, "Eski anlaşma askıya alındı. Rusya ve İslam Ordusu yeni bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürüyor" dedi.

Abdülrahman, İslam Ordusu'nun 10 bin mensubunun 4 binden fazlasının ayrılmayı "kesin olarak reddettiğini" söyledi.

Gözlemevi: Türkiye'nin aldığı "önlemler" neden oldu

Muhaliflerle Rusya arasında yapılan anlaşma, İslam Ordusu mensuplarının, kuzeyde Türkiye destekli muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere tahliyesini öngörüyor.

Ancak Gözlemevi, İslam Ordusu'nun, bu bölgelere tahliye edilen kişilere yönelik Türk ordusunun aldığı önlemler nedeniyle rahatsız olduğunu belirtti. Gözlemevi'nin iddiasına göre, tahliyelerin askıya alınmasını da bu durum tetikledi.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da rejim güçlerinin Rusya destekli operasyonu öncesi yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu. Duma'daki muhaliflerin tahliyesinin tamamlanması hâlinde, rejim güçleri Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağlamış olacak.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,HS

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