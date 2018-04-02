 Duma′daki tahliyeler durduruldu | DÜNYA | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Duma'daki tahliyeler durduruldu

Doğu Guta'da Suriyeli muhaliflerin elindeki son kasaba olan Duma'daki tahliyeler askıya alındı.

default

Suriye'de rejim güçlerinin Şubat ayında başlattığı operasyonlardan önce muhaliflerin kalesi konumunda olan Doğu Guta bölgesinin en büyük kasabası Duma'da hafta başında başlayan tahliye işlemleri Perşembe akşamı askıya alındı.

Muhaliflerle Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen tahliyelerle, Duma'daki en büyük silahlı grup olan İslam Ordusu (Ceyş'ül İslam) mensupları ve aileleri kasabadan ayrılıyordu. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ancak Suriye resmi haber ajansı SANA, tahliye işlemlerinin muhalifler arasındaki anlaşmazlıktan ötürü durdurulduğunu ve bu sorunun "çözülmesi için muhaliflere izin verildiğini" duyurdu.

Tahliye işlemleri için rejim tarafından kasabaya gönderilen 20 otobüsün bu yüzden geri döndüğünü bildiren SANA, söz konusu gelişmeye rağmen anlaşmanın sürdüğünü belirtti.

Syrien Syrische Soldaten in Ost-Ghuta

Müzakereler sürüyor

İslam Ordusu içindeki bazı üyelerin Duma'daki mevzilerini terk etmeye yanaşmadığına dair iddialar bulunduğunu aktaran AFP haber ajansı, anlaşmanın revize edilmesi için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, ajansa yaptığı açıklamada, "Eski anlaşma askıya alındı. Rusya ve İslam Ordusu yeni bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürüyor" dedi.

Abdülrahman, İslam Ordusu'nun 10 bin mensubunun 4 binden fazlasının ayrılmayı "kesin olarak reddettiğini" söyledi.

Gözlemevi: Türkiye'nin aldığı "önlemler" neden oldu

Muhaliflerle Rusya arasında yapılan anlaşma, İslam Ordusu mensuplarının, kuzeyde Türkiye destekli muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere tahliyesini öngörüyor.

Ancak Gözlemevi, İslam Ordusu'nun, bu bölgelere tahliye edilen kişilere yönelik Türk ordusunun aldığı önlemler nedeniyle rahatsız olduğunu belirtti. Gözlemevi'nin iddiasına göre, tahliyelerin askıya alınmasını da bu durum tetikledi.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da rejim güçlerinin Rusya destekli operasyonu öncesi yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu. Duma'daki muhaliflerin tahliyesinin tamamlanması hâlinde, rejim güçleri Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağlamış olacak.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Feylak el Rahman grubu Duma'dan ayrıldı

Suriye'de Doğu Guta'nın en büyük yerleşim yeri olan Duma'daki silahlı muhalif gruplardan Feylak el Rahman'ın kenti terk ettiği bildirildi. Ceyş'ül İslam'ın da Duma‘dan ayrılmak için rejimle anlaştığı belirtilmişti. (02.04.2018)  

Silahlı muhalifler Duma'dan çekiliyor

Suriye'de silahlı muhaliflerin başkent Şam yakınında tutundukları son yerleşim yeri olan Duma'dan çekileceği bildirildi. Sivillerin tahliyesi için de uzlaşmaya varıldı. (01.04.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Doğu Guta'dan geriye kalanlar  

Benzer içerik

Syrien Syrische Soldaten in Ost-Ghuta

Feylak el Rahman grubu Duma'dan ayrıldı 02.04.2018

Suriye'de Doğu Guta'nın en büyük yerleşim yeri olan Duma'daki silahlı muhalif gruplardan Feylak el Rahman'ın kenti terk ettiği bildirildi. Ceyş'ül İslam'ın da Duma‘dan ayrılmak için rejimle anlaştığı belirtilmişti.

Smoke rises from the rebel held besieged town of Hamouriyeh

Silahlı muhalifler Duma'dan çekiliyor 01.04.2018

Suriye'de silahlı muhaliflerin başkent Şam yakınında tutundukları son yerleşim yeri olan Duma'dan çekileceği bildirildi. Sivillerin tahliyesi için de uzlaşmaya varıldı.

Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta

Suriye gazetesi: Anlaşma olmazsa Suriye ordusu Duma'ya girecek 28.03.2018

Suriye'deki El Vatan gazetesi, Doğu Guta'da silahlı muhaliflerin elinde kalan son bölge Duma'nın boşaltılması konusunda müzakereler sonuç vermediği takdirde büyük bir askeri operasyon yapılacağını yazdı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Brezilya'da Lula'ya 24 saat süre verildi

Brezilya'da yolsuzluk suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski Devlet Başkanı Lula'ya emniyet güçlerine teslim olması için 24 saat süre tanındı. 

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Paskalya gelenekleri 